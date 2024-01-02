Авокадо та кілька: рецепт незвичних бутербродів від Клопотенка

Попри те, що новорічні свята проходять, бутерброди завжди будуть доречними. Їх можна готувати, наприклад, на сніданки.

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Бутерброди — завжди хороша ідея для закуски. Український ресторан та шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати страву з популярними інгредієнтами, проте незвично поєднаними.

ІНГРЕДІЄНТИ

9 скибок хліба;

100 г кільки;

1 авокадо;

1\2 червоної цибулини;

1\4 перцю чилі;

1-2 ст. л. оливкової олії;

сік половини лимона;

4 гілочки кінзи.

Важливо

Напередодні свят: як назвати українською бутерброд (відео)

Для початку беремо свіжий хліб та підсушуємо його на сухій пательні, щоб він став хрусткий. Проте олію Євген Клопотенко під час цього не рекомендує використовувати.

У цей час кільку чистимо та розкриваємо "книжкою". Цибулю також чистимо та дуже мілко нарізаємо.

Позбавляємо авокадо шкіри та кісточки. Після цього мнемо його виделкою в однорідну масу.

Змішуємо авокадо з нарізаною цибулею та дрібно порізаним перцем чилі.

В окремій ємності мішаємо сік лимона та оливкову олію. Цю суміш додаємо до авокадо та разом мішаємо.

Викладаємо пасту з авокадо на хліб, а зверху на нього кладемо кільку. Бутерброд можна прикрасити кінзою перед тим, як подавати до столу.

Нагадаємо, як приготувати шоколадні булочки без дріжджів.

Також Фокус писав про рецепт новорічного коктейлю "Зимовий чарівник".