Як правильно приготувати квашену капусту: 5 порад, які допоможуть
Щоб капуста вийшла смачною, важливо правильно підібрати всі інгредієнти. Особливої уваги потребує і кожен етап її приготування.
Квашена капуста — справжнє джерело вітамінів і незамінний продукт на столі в зимовий час. Він багатий на вітаміни та мікроелементи, які сприяють підвищенню імунітету, що особливо важливо в сезон застуд. Експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич поділилася секретами приготування ідеальної квашеної капусти, про які знають не всі господині. Поради вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі разом із перевіреним рецептом цієї страви.
Як приготувати ідеальну квашену капусту
- "Вибирайте качан овальної форми. Він краще підходить для квашення", — зазначила Дорошкевич.
- Дуже важливо правильно посолити капусту. Солі не має бути забагато або занадто багато. "Я використовую одну столову ложку без гірки на кілограм капусти. Це приблизно 10 гр.", — підкреслила авторка відео.
- Для квашення капусти використовуйте тільки кам'яну не йодовану сіль. Будь-яка інша сіль не принесе бажаного результату і смаку.
- Важливо добре перем'яти капусту з сіллю, поки вона не пустить сік.
- "Ви можете додавати цукор, мед, або не додавати зовсім. Але якщо вирішите додати, пам'ятайте, що ваша капуста приготується швидше.
Квашена капуста за рецептом Дар'ї Дорошкевич
Інгредієнти на 3 кг:
- капуста — 3 кг;
- морква — 200-300 гр;
- яблука великі — 2 шт.
- 1 болгарський перець (виключно органічного походження) — за бажанням;
- кам'яна сіль — приблизно 30 гр.
Ще можна додати насіння кропу, кмин.
Спосіб приготування:
Капусту нашаткувати, пересипати сіллю, дуже добре перем'яти руками, щоб виділився сік. Моркву і яблука натерти на крупній тертці, перемішати з капустою.
Спробувати капусту на сіль. Якщо вийшло трохи пересолено — не страшно, під час квашення смак вирівняється.
Скласти капусту в ємність, добре придавити, щоб виділився сік на поверхні, зверху покласти тарілку і важкий вантаж, мінімум 3 кг, але краще більше.
Залишити капусту на кухні. Термін квашення залежить від багатьох чинників — кількості цукрів в овочах, температури в приміщенні, кількості капусти. Десь на 3-4 день капуста починає пускати бульбашки та булькати. Це означає, що квашення почалося.
Коли капуста заквасилася, потрібно поставити її в прохолодне місце (комора, балкон, холодильник) на зберігання.
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