Як правильно приготувати квашену капусту: 5 порад, які допоможуть

Щоб капуста вийшла смачною, важливо правильно підібрати всі інгредієнти. Особливої уваги потребує і кожен етап її приготування.

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Квашена капуста — справжнє джерело вітамінів і незамінний продукт на столі в зимовий час. Він багатий на вітаміни та мікроелементи, які сприяють підвищенню імунітету, що особливо важливо в сезон застуд. Експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич поділилася секретами приготування ідеальної квашеної капусти, про які знають не всі господині. Поради вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі разом із перевіреним рецептом цієї страви.

Як приготувати ідеальну квашену капусту

"Вибирайте качан овальної форми . Він краще підходить для квашення", — зазначила Дорошкевич.

. Він краще підходить для квашення", — зазначила Дорошкевич. Дуже важливо правильно посолити капусту. Солі не має бути забагато або занадто багато. "Я використовую одну столову ложку без гірки на кілограм капусти. Це приблизно 10 гр.", — підкреслила авторка відео.

капусту. Солі не має бути забагато або занадто багато. "Я використовую одну столову ложку без гірки на кілограм капусти. Це приблизно 10 гр.", — підкреслила авторка відео. Для квашення капусти використовуйте тільки кам'яну не йодовану сіль . Будь-яка інша сіль не принесе бажаного результату і смаку.

. Будь-яка інша сіль не принесе бажаного результату і смаку. Важливо добре перем'яти капусту з сіллю, поки вона не пустить сік.

з сіллю, поки вона не пустить сік. "Ви можете додавати цукор, мед, або не додавати зовсім. Але якщо вирішите додати, пам'ятайте, що ваша капуста приготується швидше.

Квашена капуста за рецептом Дар'ї Дорошкевич

Інгредієнти на 3 кг:

капуста — 3 кг;

морква — 200-300 гр;

яблука великі — 2 шт.

1 болгарський перець (виключно органічного походження) — за бажанням;

кам'яна сіль — приблизно 30 гр.

Ще можна додати насіння кропу, кмин.

Спосіб приготування:

Капусту нашаткувати, пересипати сіллю, дуже добре перем'яти руками, щоб виділився сік. Моркву і яблука натерти на крупній тертці, перемішати з капустою.

Спробувати капусту на сіль. Якщо вийшло трохи пересолено — не страшно, під час квашення смак вирівняється.

Скласти капусту в ємність, добре придавити, щоб виділився сік на поверхні, зверху покласти тарілку і важкий вантаж, мінімум 3 кг, але краще більше.

Залишити капусту на кухні. Термін квашення залежить від багатьох чинників — кількості цукрів в овочах, температури в приміщенні, кількості капусти. Десь на 3-4 день капуста починає пускати бульбашки та булькати. Це означає, що квашення почалося.

Коли капуста заквасилася, потрібно поставити її в прохолодне місце (комора, балкон, холодильник) на зберігання.

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