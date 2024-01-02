З картоплею та варенням: як приготувати традиційні ніжні пампухи

Картопля в складі тіста додає пампухам більшої ніжності та пухкості. Начинкою зазвичай стає густе варення.

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Пампухи — традиційна українська страва до Різдва. Попри те, що свято вже пройшло, ними можна смакувати незалежно від цього. Рецептом картопляних пампухів з варенням ділиться ресторатор Євген Клопотенко.

Картопля в складі тіста додає їм більшої ніжності та пухкості.

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ІНГРЕДІЄНТИ

500 г сирої картоплі (або 400 г відвареної та розім’ятої);

40 г живих дріжджів;

500 г пшеничного борошна + 50 г для підпилу;

2 яйця;

50 г розтопленого вершкового масла;

2 ст. л. цукру;

1 ст. л. горілки;

⅓ ч.л. солі;

320 г варення;

700 мл олії для смажіння;

цукрова пудра для подачі.

Для початку чистимо картоплю та відварюємо її до готовності 20-25 хв. Зливаємо воду та подрібнюємо товкачкою або пропускаємо крізь м’ясорубку. Додаємо до картоплі живі дріжджі та ще раз пропускаємо крізь мясорубку або товчемо.

У миску до картоплі додаємо 500 г просіяного борошна, яйця, 50 г розтопленого вершкового масла, 2 ст. л. цукру, 1 ст. л. горілки, ⅓ ч. л. солі. Ретельно вимішуємо тісто та залишаємо його підходити на 10-15 хв у теплому місці.

Після цього з тіста формуємо кульки, всередину яких потрібно покласти по 1 ст. л. (20 г) варення. Кульки пампушок викладаємо на присипану борошном дощечку та залишаємо на 20 хв, щоб вони підросли.

У каструлю з товстим дном наливаємо олію для смаження та розігріваємо. Щоб перевірити, чи вона розігрілася достатньо — потрібно занурити в олію дерев’яну шпажку. Якщо навколо неї утворилися дрібні бульбашки, то можна починати смажити. Обережно викладаємо пампушки в олію та смажимо до золотого відтінку приблизно по 10 хв.

Готові пампушки викладаємо на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Також можна присипати цукровою пудрою.

Нагадаємо, як приготувати смачні пампухи до святкового столу з різними начинками.

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