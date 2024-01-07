Без каструлі та окропу: жінка поділилася способом приготування яєць-пашот (відео)

Багатьом користувачам сподобався такий метод приготування яєць, інші назвали його небезпечним і травматичним.

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Жінка поділилася своїм альтернативним методом приготування "ідеальних" яєць-пашот менш ніж за одну хвилину. Вам навіть не знадобиться каструля або окріп, щоб спробувати це самостійно, пише Мirror.

За словами дизайнерки ювелірних прикрас Дани Гордон, її мама знайшла нову і просту формулу приготування смачних яєць. У відеокліпі, опублікованому в соціальній мережі TikTok, можна побачити, як мати Дани готує яйце-пашот лише за кілька секунд, навіть не додаючи ні крапельки окропу. Тепер цей метод є її "улюбленим прийомом.

У кліпі, опублікованому під ім'ям користувача @danarebecccadesigns, можна побачити, як жінка розбиває яйце в невелику миску з термостійкого скла, а потім додає трохи води і ставить миску в мікрохвильову піч на 44 секунди.

Вийнявши миску з мікрохвильової печі й обережно переклавши яйце на тарілку, щоб Дана спробувала його, мама Дани сказала: "Ось воно, ідеальне яйце-пашот". Спробувавши, Дана схвально вигукнула: "Добре!"

Один із вражених підписників написав: "Спробував після перегляду, вийшло чудово! Швидко і легко. Дякую і вам". Інший прокоментував: "Ми готуємо їх таким чином увесь час відтоді, як побачили це минулого тижня в іншому відео в TikTok".

Інші послідовники, однак, не були в захваті від такого приготування яєць і розповідали історії про яйця, що вибухають, і "жахливий безлад", залишений у мікрохвильових печах.

Дехто назвав цей метод небезпечним, бо він може призвести до травм.

Нагадаємо, 2 січня повідомлялося, що у Франції приготували піцу зі 1001 сортом сиру. Щоб домогтися результату, кухарі нарізали по двограмовому кубику кожного сиру і додавали їх поверх основи піци.