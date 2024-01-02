Як швидко позбутися сивого волосся без перукаря та фарб: лайфхак для якого знадобиться картопля

Сиве волосся — це не рідкість в людей після 35 років. Однак в наших реаліях можна зустріти навіть молодих чоловіків та жінок віком 18-25 років на голові в яких вже видніються сиві волосинки. І хоч сивина це неминучий фізіологічний процес, все ж більшість людей, хочуть якомога довше бути зі своїм кольором волосся.

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Якщо у більшості випадків чоловіки навіть не помічають перші сиві волосинки, то жінки одразу ж шукають способи позбутися їх. Однак, є один спосіб, про який мало хто чув, який дозволить приховати перші сиві волоски, пише Kobieta.

Не рідкість, що першим способом боротьби з сивими волосками стає просте виривання. Однак, мало хто знає, що цей спосіб не лише не дієвий, а й провокативний до появи нових сивих волосин. Другий етап — звісно фарбування, однак і він не завжди здатний повністю приховати сиві волосинки, або робить це не надовго.

Звісно простіше за все віддати себе в руки перукарям, які точно знайдуть раду вашому волоссю, однак, не всім по гаманцю дороговартісні фарби чи процедури. Тому на допомогу може прийти дієвий народний метод, який зараз називають лайфхаком. А знадобиться для нього лише картопля.

Говорять, що відвар з картоплі не лише здатен пофарбувати та замаскувати сиві волоски, а ще й є корисним вітаміном, який зміцнює волосся. Все через те, що у відварі міститься натуральний барвник, який затемнює волосся.

Як приготувати картопляний відвар, який допоможе позбутися сивого волосся

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

-шкірка з картоплі (6 картоплин середнього розміру);

-4 склянки води.

Маска для волосся Фото: Freepik

Спосіб приготування

Беремо 6 картоплин середнього розміру, ретельно миємо, очищаємо від шкірки. Шкірку перекладаємо в каструлю і додаємо 4 склянки води. Відправляємо все це варитися на вогонь до закипання. Після готуємо ще 15 хвилин.

Залишаємо суміш до повного охолодження та даємо час настоятися. Після проціджують через сито чи марлю.

Спосіб застосування

Спочатку необхідно помити волосся своїми засобами догляду. Після вилити відвар на волосся та залишити на 5 хвилин. Далі необхідно змити волосся теплою водою.

Якщо ви хочете пришвидшити ефект, тоді вам необхідно втерти відвар у волосся та замотати його у рушник на 30 хвилин. Після промити теплою водою.

Памʼятайте, при використанні відвару ваш колір волосся стане темнішим!

Рекомендують проводити процедуру раз в тиждень.

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