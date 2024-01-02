"Бабусин" запах зникне назавжди: прості та дієві методи, як позбутися затхлого запаху в квартирі

Обличчя будь-якої оселі — запах, який перший потрапляє до гостей та жителів квартири чи будинку. Саме тому кожна господиня мріє, щоб в домі вирував приємний аромат.

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Не рідкість, що в домі зʼявляється неприємний запах "бабусиних" залежаних речей, який береться незрозуміло від чого, та з яким неймовірно складно боротися. Звісно, щоб позбутися його, насамперед треба знайти його локалізацію, пише unian.

Зазвичай причиною появи затхлого неприємного запаху стає погана вентиляція. Через різноманітні запахи в квартирі чи приватному будинку (випари на кухні, вологість та пар у ванній, освіжувач повітря, який повинен боротися з неприємним запахом, покриття на підлозі, речі в шафі, квіти), що у поєднанні мають неприємний запах, осідають на предмети в оселі і ви відчуваєте той самий "бабусиний аромат".

Не рідкість, що причиною його появи може стати підвищена вологість. Саме у вологій оселі зʼявляються пліснява та грибок, які і стають збудниками неприємних запахів.

Також цілком ймовірною причиною можуть бути залишки пилу. Звісно, не варто забувати і про продукти харчування, які також зіпсувавшись починають неприємно пахнути. Тому обовʼязково перевірте, чи ніде не впав шматок моркви, чи картоплини, які просто почали гнити у вашій квартирі.

Ну і звісно ж не забувайте про дим від сигарет. Якщо хтось із членів вашої сімʼї палить, то тютюновий дим потрапляє в оселю на одязі, потім він в'їдається в шпалери, килими, оббивку меблів.

Запах Фото: pexels.com

Як позбутися "бабусиного запаху" в оселі

Почати, звісно, треба з прибирання. Якщо проблема в запиленні, тоді це допоможе. Але памʼятайте, варто влаштувати генеральне прибирання. Ретельно вимийте всі закутки, почистіть килими та штори.

Задіяти можна сучасні засоби для прибирання, або ж лайфхак усіх поколінь — харчову соду та оцет. Саме вони допоможуть нейтралізувати погані аромати. Цим розчином варто протерти усі поверхні.

Звісно, ефективним буде парове прибирання та очищення усіх меблів й обшивок. Однак, це не всім по кишені.

Обовʼязково зверніть увагу на вентиляцію. Ретельно прочистіть та помийте вентиляційні люки.

Не забувайте про провітрювання. Щодня потрібно мінімум на 15 хвилин відкривати вікно.

Ну і, звісно, можна використати народні методи боротьби із запахом. Наприклад, можна в кожній кімнаті встановити ємності з кавовими зернами. Вони добре нейтралізують неприємні запахи, особливо, якщо стосується залежаного і старого запаху. Також кавові зерна можна замінити харчовою содою або активованим вугіллям.

Зауважимо, що ніщо не допоможе позбутися неприємного запаху, якщо не локалізувати та не усунути його джерело. Тому, якщо ви довго не можете позбутися цього запаху, тоді ви досі не знайшли справжнє його походження.

Нагадаємо, раніше ми писали, які продукти не варто зберігати в холодильнику.