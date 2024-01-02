Як видалити з одягу старі жирні плями: лайфхак, який передають з покоління в покоління

Жирні плями на одязі — це проблема усіх часів. Звісно, з нею стикаються зазвичай жінки — чи то плями на їхньому одязі, які виникли на кухні, чи то дитина заляпалась, коли їла, ну, або чоловік. Кожна ця пляма падає на жіночі плечі.

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Щоб врятувати домогосподарок від даремних та безрезультатних способів видалити жирні плями на одязі, Фокус зробив підбірку дієвих способів, які бабусі та мами передають з покоління в покоління.

Мало хто знає, але в перші хвилини потрапляння жиру на одяг, може врятувати річ від смітника — сіль та сік лимона.

Так, суміш солі та лимону — це потужна та дієва сила, яка здатна вивести будь-яку пляму.

Як це працює? Необхідно змішати сіль із соком лимона та нанести на місце проникнення жиру. Залишити до підсихання, а потім промити водою, або краще відправити в пральну машину.

Чому це працює? Сік лимона має відбілюючий ефект, а от сіль ідеально вбирає в себе жир. Тому у поєднанні, ці інгредієнти — потужна суміш, яка дійсно має результат у перші години.

Ще один продукт, на який ніколи б не подумав, — кукурудзяний крохмаль.

У перші години, коли ви поставили пляму на одязі, візьміть крохмаль та посипте те місце. Залиште річ на декілька годин, можна навіть на ніч. Пізніше щіткою приберіть залишки та відправте річ у пральну машину.

Як це працює? Кукурудзяний крохмаль має гарну властивість вбирати жир, тому він ідеально підходить для виведення свіжих плям від жиру. А головне, це те, що завжди знайдеться на кухні.

Звісно, не забувайте і про дію мийних засобів для посуду. Саме ця рідина в перші хвилини здатна повністю вивести пляму від жиру.

Потрібно нанести засіб на пляму, намилити та залишити на певний час. Після чого промити водою, а річ попрати.

Пляма Фото: odessa-life.od.ua

Є і універсальний спосіб, який повинні знати всі, — содовий розчин та кип'ячена вода.

Спосіб застосування? Необхідно кип'яченою водою залити пляму від жиру, а зверху насипати розчин соди. Орієнтуйтеся на пропорцію — чайна ложка соди на чашку води. Залишити на 20 хвилин. Після чого ретельно промити.

Як це працює? Гаряча вода розширює пори тканини, в які проникає сода. Сода має здатність розчиняти жир.

Не забувайте про вічний спосіб видалення плям — оцет. Він повністю безпечний, а головне — дієвий.

Спосіб застосування. На ділянку, в яку проник жир, нанесіть розчин чистого оцту та залиште на декілька хвилин. Після чого ретельно промийте.

Памʼятайте, цей спосіб не підійде для яскравих та неякісних тканин, оцет здатний розʼїдати, тому цілком можливо, що на місці утвориться пляма світлого кольору.

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