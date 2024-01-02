Після свят: як легко та ефективно повернутися до роботи

Після тривалої відсутності на роботі важко адаптуватися до процесу. Наводимо кілька порад, як можна полегшити цей процес.

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Робота може принести користь вашому загальному здоров’ю, забезпечуючи структуру та рутину, соціальну взаємодію та почуття виконаного обов’язку. Повернення до роботи після тривалої відсутності часто вимагає періоду адаптації.

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Корисні поради

Чітко розумійте план повернення до роботи. Які години? За які робочі завдання ви відповідаєте? З ким вам потрібно спілкуватися? Будьте активним учасником процесу та планування свого повернення на роботу.

Якщо вас не було протягом тривалого періоду часу, можливо, буде корисно поговорити зі своїм керівником про будь-яке навчання, яке може знадобитися для ефективного виконання ваших робочих завдань. Знайте, куди звернутися, якщо у вас виникнуть запитання чи сумніви.

Встановіть здоровий режим сну.

Графік роботи – поступове повернення до роботи, гнучкий час для відвідування зустрічей, баланс між роботою та життям, нестандартні перерви протягом робочого дня.

Обов’язки – зміна робочих завдань, усунення несуттєвих завдань під час повернення до роботи, надання додаткового часу для виконання завдань.

Зміна робочого середовища – освітлення, шум або інші фактори, що відволікають. Намагайтеся облаштувати своє робоче місце так, щоб вам було комфортно та приємно працювати. Можливо, поставте рамку з фото ваших близьких чи повісьте плакат з улюбленою групою.

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Що робити в перший день повернення?

Перегляньте план повернення до роботи разом зі своїм керівником, щоб переконатися, що ви двоє його розумієте, зокрема те, як ви будете оцінювати успіх і вирішувати проблеми.

Обговоріть такі речі, як робоче навантаження, посадові обов’язки та продуктивність.

Спробуйте повернутися до звичного режиму роботи.

Якщо існують фактори на робочому місці, які спричиняють проблеми, завчасно вирішуйте їх разом зі своїм керівником і разом знайдіть рішення.

Отже, ключові моменти:

Планування

Спробуйте наперед визначити завдання і цілі на перший тиждень після відпустки. Це допоможе вам зосередитися на конкретних завданнях та зберегти продуктивність.

Поступове повернення

Не перетруждайте себе в перший робочий день. Поступово набирайте оберти, розподіляючи робочі завдання на кілька днів.

Перегляд пошти та завдань

Почніть, наприклад, з перегляду електронної пошти та списку завдань. Переконайтеся, що ви в курсі найважливіших подій та завдань.

Оновлення знань

Перегляньте останні новини та зміни у сфері вашої роботи. Перевірте, чи є нові проєкти або ініціативи.

Створення розкладу

Розподіліть свій час, створивши робочий розклад. Визначте пріоритети та час для важливих завдань.

Спілкування з колегами

Поговоріть з колегами, дізнайтеся про останні події в колективі. Важливо встановлювати контакти та відновлювати взаємодію.

Підготовка заздалегідь

Якщо можливо, підготуйте певні речі або матеріали перед святами, щоб полегшити повернення на роботу.

Збереження різноманітності

Спробуйте включити різноманітні завдання у свою робочу діяльність, щоб уникнути відчуття рутини.

Оздоровчі перерви

Забезпечте собі короткі перерви для відпочинку та оновлення енергії під час робочого дня.

Позитивний налаштунок

Спробуйте дивитися на роботу позитивно та розглядати новий рік як можливість для нових досягнень.

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