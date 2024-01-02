Модне хобі: яким видом рукоділля зайнятися у 2024 році

Створення одягу, прикрас, іграшок, меблів власноруч — найкращий спосіб "перемкнути" мізки і заспокоїтися. Така творчість не тільки терапевтична, а й вельми практична.

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Хобі — спосіб не тільки віддатися улюбленому заняттю і щось створити своїми руками, а й прекрасна терапія для тих, хто хоче відволіктися від поганих думок і перенаправити свою енергію. Якщо у вас немає жодного хобі, а душа просить, завжди є час навчитися чогось. У своєму блозі письменниця й експертка з домоводства Марта Стюарт назвала дев'ять хобі, які набирають популярності в новому році. Можливо, щось із цього сподобається і вам.

Валяння з вовни

Якщо вас приваблюють чарівні дрібнички, валяння може стати для вас підходящим заняттям у новому році — і все, що потрібно, — це три матеріали: вовна, голка із щербинками та поверхня для валяння (щоб не потикати пальці). Процес формування з вовни тривимірних об'єктів, наприклад, тварин, квітів або інших фігур, зараз активно популяризується в соцмережах.

"Спочатку ви можете побоюватися тикати голкою у вовну, але не заперечуйте, наскільки це може бути приємним і лікувальним", — каже Джессі Чуї, художниця в змішаній техніці та власниця Crafted to Bloom.

Епоксидна смола

Змішування епоксидної смоли з різними кольоровими пігментами використовують для створення красивих візерунків і текстур. Хоча це мистецтво існує вже багато років, нещодавно воно стало популяризуватися на TikTok і наразі має понад 18 мільярдів переглядів на платформі. Його використовують для виготовлення ювелірних виробів, підставок і прикрас, а також для перетворення дерев'яних меблів на унікальні витвори мистецтва.

Вишивка

Вишивка була популярна у 2023 році, а у 2024 році очікується, що на зміну прийде більш нішевий підхід до цього ремесла: пробійна голка. Основна відмінність цієї техніки полягає в типі використовуваної голки і текстурі, яку вона створює. Що стосується пробійної голки, ви працюватимете з голкою більшого розміру, яку тримають як ручку і протикають нитку в тканину, тоді як голка залишається на поверхні. З її допомогою можна створювати масу прекрасних речей — від килимків і рам дзеркал до настінних малюнків і підставок.

Переробка або реставрація старих меблів

З огляду на зростаючий інтерес до вторинної переробки матеріалів, не дивно, що, наприклад, перетяжка стає справжнім трендом 2024 року. Люди діляться відеороликами, на яких вони знаходять старі меблі та перетворюють їх на щось по-справжньому красиве.

"Я зібрала всі книжки з текстилю в місцевій комісійній крамниці, тому що помітила, що люди знову роблять штори, подушки і пуфики власноруч", — каже Бріттані Джепсен, засновниця і креативна директорка The House That Larsbuilt. Вона також очікує, що в новому році естетика англійського котеджу проникне у вибір оббивних тканин.

Малювання ракелем

Простий спосіб почати працювати з фарбою — малювання ракелем.

"Це тенденція, яка практично не потребує попереднього досвіду: малювання ракелем — це захопливо і доступно для кожного. Процес дуже терапевтичний, а результат приголомшливий", — каже Ешлі Поскін, експерт з DIY і письменник-фрілансер.

Щоб зробити малюнок ракелем, просто нанесіть на полотно точки фарби різного кольору і розподіліть її за допомогою ракеля. Це кумедна саморобка для дорослих, і її досить легко спробувати з дітьми.

Для тих, хто не знає, ракель — це інструмент, який застосовують під час виробництва рекламних матеріалів, являє собою тонку пластину у вигляді ножа або шкребка.

Арт у стилі диско-кульок

Дискотека повернулася і проникла у світ мистецтва. Майстри розпочали з виготовлення власних диско-куль і розширили свій асортимент

Наклеювання дзеркальної мозаїки на взуття, скульптури, вазони, дзеркала — це створення виробів, які особливо гарні в довгі темні зимові дні, коли маленькі дзеркала висвітлюють вашу кімнату таким необхідним світлом".

Одяг своїми руками

Останніми роками тренд "зроби сам" став популярною альтернативою купівлі нового одягу. У 2024 році популярність цієї тенденції тільки зростатиме. дряпати. У соцмережах маса майстринь демонструють унікальні та креативні предмети одягу, зроблені своїми руками. Вони оригінальні, не повторювані, і такого ви точно не знайдете в жодному магазині.

Макраме

Макраме було улюбленим тканим мистецтвом протягом століть, але його популярність знову зростає завдяки платформам соціальних мереж. Цього року макраме використовуватимуть для виготовлення настінних малюнків, кошиків із фруктами, підставок, кашпо для рослин, підвісних меблів та інших функціональних конструкцій.

Кераміка

Гончарна справа вже давно стала популярним ремеслом, але вона відроджується знову. Багато молодих керамістів демонструють відео, що стали вірусними. Вони виготовляють усе: від чаш і ваз до тарілок і чашок. Уроки гончарної майстерності можна знайти в будь-якому місті.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали хобі, яке допоможе жити довше.