6 секретів, як звільнити більше місця в шафі

Скільки б у вас не було речей, для них все одно в шафі завжди буде мало місця. Щоб уникати цього, навчіться правильно організовувати простір у своїй шафі.

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Якщо вам потрібно більше місця в шафі, перше, що ви можете зробити — це позбутися непотрібних речей — безкоштовно і миттєво. Але якщо ви вже пройшли цей етап, можна скористатися іншими порадами, які допоможуть вам упорядкувати свій одяг та звільнити більше місця. Про це пише Real Simple.

"Усе, що вам зараз не пасує, можна роздати, а все, що порване, можна пустити на ганчірки або викинути", — каже Шантае Дакворт, професійна організаторка. Якщо ж ви з тих людей, яким важко це зробити, Бріана та Еріка Спруїл, професійні організатори пропонують підійти до цього процесу по-іншому. "Думайте про наведення порядку, як про звільнення місця для одягу, який вам подобається, замість того, щоб позбуватися речей, які вам не потрібні".

Поміняйте вішалки

Фото: Freepik

Навіщо вішати тонку шовкову блузку на товсту дерев'яну вішалку? Це приклад нераціонального використання місця. Спруіл пропонують використовувати тонкі вішалки та гачки для вішалок. "Тонкі вішалки з пластмаси подвоять простір вашої шафи і збережуть ваш одяг у порядку. Гачки для вішалок дають змогу повісити одну вішалку на іншу, а також створюють додатковий простір під час підвішування однакових предметів".

Купіть органайзери для гардероба

Органайзери для шаф можуть істотно змінити правила у вашій шафі. "Як і шухляди, ці органайзери дають змогу зберігати складені предмети, які ви регулярно вішаєте, включно з джинсами, светрами і топами. На відміну від підвішування речей, використання підвісного органайзера для шафи займає лише частину того самого місця", — каже Шивон Альварес, експерт зі способу життя.

Використовуйте кожен квадратний метр

Фото: Freepik

Можливо, ви думаєте, що у вас недостатньо місця в шафі, але, швидше за все, ви не використовуєте весь наявний у вас простір. Спруїл пропонують вивчити, як використовувати кожен шматочок простору. "Чи то гачки, чи то плаваючі полиці, використовуйте порожній простір на стіні, щоб повісити на гачки капелюхи, ремені або прикраси, або додайте контейнери для легких предметів, таких як шарфи, колготки або капелюхи".

Враховуйте сезонність

Навчіться мислити сезонно. У липні вам не знадобиться доступ до різдвяного светра, а в січні легкі сарафани. "Усі сезонні речі можна зберігати в пластикових контейнерах під ліжком або на горищі. Обов'язково промаркуйте всі коробки", — каже Дакворт.

Організаторка також пропонує реорганізувати речі, які займають багато місця в шафі, наприклад, пальта. "Пальто слід зберігати в гардеробній, а зимові пальта можна зберігати під ліжком або на вішалці на горищі. Шафа має бути призначена для одягу, який ви носите щодня, і якщо ви подивитеся на неї з цього погляду, то це дасть вам змогу правильно організувати простір і знайти місце для всіх ваших речей".

Додайте додаткову стійку та полиці

Фото: Freepik

Обов'язково враховуйте вертикальний простір. Залежно від вашого гардероба і довжини вашого одягу ви можете додати додаткову планку під свою нинішню. Можливо, вам доведеться перемістити наявну штангу в шафі трохи вище, але це простий і недорогий варіант збільшити місткість шафи.

Якщо у вас багато додаткових речей, наприклад взуття, ви також можете додати додаткові полиці під або над підвісною штангою. Усе, що вам потрібно зробити, це виміряти і проявити творчий підхід.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.