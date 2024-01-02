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Кабачкова піца-запіканка: рецепт страви з літнім смаком

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Фото: t.me/topretsept

Щоб піца не була надто водянистою, необхідно відтиснути терті кабачки та злити зайву рідину. За 10 хвилин до кінця випікання запіканку потрібно посипати сиром.

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Якщо хочеться чогось легкого і зі смаком літа, спробуйте приготувати кабачкову піцу-запіканку. Благо, кабачки зараз практично цілий рік продаються в супермаркетах. Рецептом цієї страви поділилися в блозі "Рецепты каждый день".

Кабачкова піца-запіканка з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачки — 2 шт;
  • пшеничне борошно — 160 г;
  • яйце куряче — 3 шт;
  • розпушувач — 1,5 ч. л;
  • помідори — 4 шт;
  • твердий сир — 100 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • зелень — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком;
  • рослинна олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Очищений кабачок натерти на дрібній тертці. Якщо з кабачка виділилося багато зайвої вологи, її краще злити. Додати до нього рубану зелень, яйця, сіль, перець і подрібнений часник. Борошно з'єднати з розпушувачем і додати до кабачкової маси.

Форму для випічки змастити рослинною олією і викласти підготовлене тісто.

Помідори нарізати кружечками і викласти зверху на тісто.

Поставити запіканку випікатися в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. За 10 хвилин до готовності посипати тертим сиром.

Раніше Фокус писав, як приготувати незвичайну піцу на коржі з цвітної капусти.