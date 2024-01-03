Без особливих зусиль: прості способи утримувати будинок у чистоті

Шлях до акуратного, більш організованого простору необов'язково має бути складним. Потрібно лише дотримуватися кількох правил.

Related video

Якщо ви не любите присвячувати прибиранню цілий день, то варто дотримуватися кількох правил, щоб підтримувати в будинку постійний порядок. Яких саме, пише Washington Post.

Про те, як підтримувати порядок у своїй оселі, розповідає Амелія Плезант Кеннеді, особистий організатор і лайф-коуч із Детройта.

За її словами, люди зазвичай беруть на себе занадто багато: організацію всього будинку, генеральне прибирання, до якого додаються прання, готування і такі глобальні проєкти, як миття вікон, і, зрештою, підтримання порядку в домі перетворюється на каторгу.

Амелія радить одразу прибирати на своє місце ті речі, які опинилися не там. Таким чином можна уникнути безладу й уникнути хаосу в домі.

Прибираючи, думайте про те, що знаходиться вище або нижче рівня ваших очей. Щоб у вас не скупчувався пил і павутиння в кутах, користуйтеся драбиною і лінуйтеся заглядати під ліжка і дивани.

Щоб розібратися з безладом, почніть з малого. Не відкладайте все на один день, який ви повністю присвятите генеральному прибиранню.

Розподіліть прибирання в кімнатах за днями тижня:

Наприклад, ви в понеділок прибираєте кухню;

у вівторок — туалет і ванну кімнату;

у середу — спальню і дитячу кімнату;

у четвер — знову кухню, оскільки забруднюється вона досить швидко;

у п'ятницю — вітальню;

у суботу — по мінімуму наводьте лад у ванній кімнаті й туалеті; проводьте велике прання і розбір гардероба;

неділя — день відпочинку.

Поставте в спальні кошик для брудної білизни і скидайте туди ті речі, які вам не подобаються або більше вам не підходять. Коли кошик наповниться, віднесіть його в благодійну організацію або комісійний магазин. Це чудовий спосіб позбутися непотрібних речей.

Такий кошик також допоможе вам дотримуватися класичного правила, згідно з яким нову річ слід додавати до гардероба тільки тоді, коли старої вже не буде в ньому.

Якщо скористатися запропонованим графіком прибирання або скласти свій персональний, присвячуючи цій не дуже приємній, на перший погляд, справі щодня зовсім небагато часу (від 15 до 30 хвилин), то згодом прибирання перестане вас дратувати, а у вашому домі стане чисто.

Також прибирання стане набагато приємнішим, якщо робити його під улюблену музику. Вмикайте та поєднуйте приємне з корисним.

Раніше Фокус розповідав, як отримувати задоволення від прибирання.