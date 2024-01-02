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Календар магнітних бур на січень 2024: найнебезпечніші дати
Наталія Гулій
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Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати в січні метеозалежним людям — розповідаємо далі.
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Що таке магнітна буря?
Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.
Коли магнітні бурі очікувати в січні?
За даними метеорологів, у січні відбудеться багато магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця:
- 8 січня — слабка магнітна буря;
- 10 січня — слабка магнітна буря;
- 23-24 січня — буря середньої потужності;
- 26 січня — буря середньої потужності.