Як зварити яйця, щоб вони легко чистилися: дуже проста порада

Такий метод можна застосовувати до будь-яких яєць, незалежно від часу і способу варіння. Чищення яєць стане набагато простішим, і ви забудете про порваний білок.

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Напевно, багато хто під час чищення варених яєць стикався з тим, що часто білок погано відстає від стінок яйця і відривається разом зі шкаралупою. Як цього уникнути, розповіла у своєму блозі експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич.

Чому яйця після варіння погано чистяться

На свіжих яйцях шкаралупа відходить гірше. Це відбувається тому, що шкаралупа яйця негерметична і з часом під неї потроху проникає повітря.

Свою роль відіграє і спосіб приготування яєць. Якщо покласти яйце в холодну воду, то білок розтечеться і прилипне до шкаралупи. Але й у киплячу воду яйця з холодильника класти не можна — вони можуть лопнути через різку зміну температур. Найкраще заздалегідь дістати яйця, щоб вони нагрілися до кімнатної температури, а потім опустити в гарячу воду.

Як зварити яйця так, щоб не виникло проблем зі зняттям шкаралупи

Перед тим, як варити яйце, проколіть його тонкою голкою, а потім опустіть у воду. Дорошкевич додала, що не варто боятися проколоти жовток, якщо голка коротка.

"Уперше проколювати шкаралупу трохи незвично, а далі ви вже будете проколювати її легко", — уточнила авторка.

Вона зазначила, що такий спосіб можна використовувати за будь-якого способу і часу відварювання.

"Метод працює, тому що вода через отвір потрапляє між яйцем і шкаралупою. І саме тому так легко чистити яйце після. Можете після відварювання опускати яйця в холодну воду, а можете й не робити цього, я опускаю, щоб швидше очистити яйця", — продовжила блогерка.

Наприкінці вона зазначила, що такий метод працює і з іншими яйцями, наприклад, перепелиними.

"Але шкаралупа в деяких яйцях ніжніша, і можна випадково розчавити яйце, а в інших яйцях жорсткіша, то шпильку можна замінити на товсту голку", — підсумувала Дорошкевич.

Раніше Фокус писав, у чому різниця між білими і коричневими яйцями.