Шоколадний торт із вишнями: найпростіший рецепт смачного торта

Цей торт виходить дуже смачним, соковитим і ароматним. І його дуже просто приготувати.

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Шоколадний бісквіт ідеально поєднується з вишнею, а вершковий крем надає торту ніжності та вершкового смаку. І цей торт варто приготувати з кількох причин: він простий у приготуванні, для нього потрібні найдоступніші інгредієнти та торт виходить дуже смачним. Як приготувати шоколадний торт із вишнями, розповість Фокус.

Бісквіт виходить м'яким і повітряним, а крем — ніжним і вершковим. Вишня додає торту свіжості та аромату.

Шоколадний торт із вишнями

Інгредієнти:

Для бісквіта:

4 яйця;

180 г цукру;

100 г борошна;

50 г какао;

1/2 ч. л. розпушувача;

1/2 ч. л. соди.

Для крему:

500 г вершкового масла;

300 г вареного згущеного молока;

100 г вишні.

Для бісквіта збийте яйця з цукром до пишної маси. Просійте борошно, какао, розпушувач і соду.

Введіть сухі інгредієнти в яєчну масу і перемішайте до однорідності.

Вилийте тісто у форму для випічки, змащену олією і присипану борошном.

Випікайте бісквіт у розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.

Готовий бісквіт остудіть.

І готуйте крем. Збийте вершкове масло до пишності. Поступово введіть варене згущене молоко і перемішайте до однорідності. Вишні очистіть від кісточок і обсушіть. Можна також використовувати заморожені вишні без кісточок.

Розріжте готовий остиглий бісквіт на три коржі. Промажте коржі кремом і викладіть вишні. Зверху торт також покрийте кремом. Прикрасьте торт за бажанням: цілими вишеньками і тертим шоколадом. Можна також використовувати листочки м'яти.

Також ви можете приготувати дуже смачний ванільний торт.