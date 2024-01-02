Домашній майонез за одну хвилину — смачніше за магазинний
Майонез завжди був і є важливим інгредієнтом для приготування святкових страв. Тому з року в рік господині напередодні свят закупляються ним сповна.
Однак мало хто знає, що смачний та ніжний майонез з легкістю можна приготувати у себе вдома, однак він буде набагато смачнішим та кориснішим ніж з магазину. А головне для його приготування знадобиться лише два інгредієнти, пише ProstoWay.
Інгредієнти
- 250 мілілітрів рафінованої олії;
- 1 яйце (можна використати куряче, або замінити декількома перепелиними);
- 0,5 чайної ложки солі;
- 0,5 чайної ложки цукру;
- 1 чайна ложка ніжної гірчиці;
- 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування
Крок 1
Додаємо в посуд, де будемо збивати майонез такі інгредієнти — яйце, сіль, цукор, гірчицю та лимонний сік. Далі встановлюємо блендер вертикально накриваючи ним яєчний жовток.
Крок 2
Збиваємо суміш протягом 1-2 хвилин до однорідності в одному темпі.
Крок 3
Повільно не перериваючись додаємо олію і продовжуємо збивати суміш не зупиняючись поки вона не стане необхідної консистенції.
Пам’ятайте, що домашній майонез набагато корисніший та смачніший за будь-який магазинний.
Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати смачний курячий паштет із яйцями.