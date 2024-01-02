Домашній майонез за одну хвилину — смачніше за магазинний

Майонез завжди був і є важливим інгредієнтом для приготування святкових страв. Тому з року в рік господині напередодні свят закупляються ним сповна.

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Однак мало хто знає, що смачний та ніжний майонез з легкістю можна приготувати у себе вдома, однак він буде набагато смачнішим та кориснішим ніж з магазину. А головне для його приготування знадобиться лише два інгредієнти, пише ProstoWay.

Інгредієнти

250 мілілітрів рафінованої олії;

1 яйце (можна використати куряче, або замінити декількома перепелиними);

0,5 чайної ложки солі;

0,5 чайної ложки цукру;

1 чайна ложка ніжної гірчиці;

1 столова ложка лимонного соку.

Фото: Getty Images

Приготування

Крок 1

Додаємо в посуд, де будемо збивати майонез такі інгредієнти — яйце, сіль, цукор, гірчицю та лимонний сік. Далі встановлюємо блендер вертикально накриваючи ним яєчний жовток.

Крок 2

Збиваємо суміш протягом 1-2 хвилин до однорідності в одному темпі.

Крок 3

Повільно не перериваючись додаємо олію і продовжуємо збивати суміш не зупиняючись поки вона не стане необхідної консистенції.

Пам’ятайте, що домашній майонез набагато корисніший та смачніший за будь-який магазинний.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати смачний курячий паштет із яйцями.