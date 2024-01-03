Ви неправильно використовували друшляк: простий спосіб злити макарони за лічені секунди

Запропонований спосіб зливу макаронів здається набагато швидшим. Відео вразило багатьох користувачів, і вони вирішили спробувати його самі.

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Чоловік виявив, що багато людей, імовірно, неправильно використовують друшляк, коли справа доходить до зливу макаронів. Його метод виявився набагато ефективнішим, повідомляє Мirror.

Під час приготування страв із макаронів переважна більшість із нас, не замислюючись, ставить друшляк вертикально в раковину, перш ніж виливати в нього відварені макарони. Однак, якою б випробуваною та надійною не була ця техніка, існує набагато простіший і акуратніший спосіб виконання такого завдання.

Користувач соціальної мережі TikTok на ім'я @tiger_lee_uk вразив підписників своїм лайфхаком із макаронами, яким вони поділилися у відповідь на запитання: "Покажіть мені лайфхак, який ви одного разу випадково побачили, і тепер він є стандартною практикою у вашому житті".

У ролику чоловік почав із того, що злив макарони звичайним способом, перекинувши черепашки в друшляк, поставлений у раковину, разом із невеликою кількістю окропу. Несхвально погрозивши пальцем, він розкрив свою нову техніку, яка полягає в опусканні друшляка в каструлю й обережному виливанні води.

Такий спосіб дій здається набагато швидшим. Відео, яке набрало 706 000 лайків, вразило багатьох користувачів, і вони вирішили спробувати його самі.

Одна людина прокоментувала: "Чому я не знав цього раніше". Інший написав: "Тепер я роблю це саме таким способом. Так набагато простіше, і друшляк легше чистити". Третій, будучи шеф-кухарем, порадив: "Вода для макаронів дуже цінна, залиште її для додавання в соус — вона загустить соус для тих самих макаронів".

Нагадаємо, 2 січня повідомлялося, як зварити яйця, щоб вони легко чистилися. Такий метод можна застосовувати до будь-яких яєць, незалежно від часу та способу варіння. Чищення яєць стане набагато простішим, і ви забудете про порваний білок.