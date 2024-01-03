Ефективні та швидкі способи очищення пригорілої каструлі або сковороди: копійчані засоби

Для чищення пригорілого посуду існують прості методи, які не потребують спеціальних засобів. Пробуйте їх і зберігайте свій посуд в ідеальному стані.

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Кожна господиня стикається з проблемою пригорілого посуду. Це може трапитися через забудькуватість, занадто високу температуру або просто брак часу. Але не варто впадати у відчай, адже існують прості та швидкі способи, щоб повернути вашій каструлі чи сковорідці первісний вигляд усього за кілька хвилин, використовуючи підручні засоби, повідомляє ТСН.

Способи очищення пригорілого посуду

1. Метод із використанням соди й оцту.

Спочатку змішайте в рівних частинах столовий оцет і воду. Наповніть цією сумішшю дно каструлі або сковороди, покривши пригорілу поверхню.

Після цього додайте 2-3 ложки харчової соди. Ви побачите, як починається шипіння — це нормально, оскільки відбувається хімічна реакція.

Доведіть суміш до кипіння і варіть на повільному вогні протягом 1-2 хвилин. Потім вимкніть вогонь і дайте трохи охолонути.

За допомогою губки або щітки акуратно потріть пригорілі ділянки. Ви здивуєтеся, наскільки легко вони очистяться.

2. Метод із використанням солі.

Посипте пригоріле дно каструлі або сковороди звичайною кухонною сіллю, покриваючи всі забруднені ділянки.

Додайте трохи води, щоб сіль трохи розмокла, і залиште на 2-3 хвилини.

Потім, використовуючи губку або м'яку щітку, акуратно потріть поверхню. Сіль діє як абразив, допомагаючи видалити пригорілі залишки.

3. Метод із використанням лимонної кислоти.

Цей метод підходить для легких забруднень. Висипте в каструлю або сковорідку трохи лимонної кислоти і залийте водою так, щоб вона покрила дно.

Доведіть воду до кипіння і варіть на невеликому вогні протягом 5-10 хвилин.

Після цього залиште посуд охолонути, а потім протріть губкою. Лимонна кислота допоможе розм'якшити пригорілі залишки.

4. Гірчичний порошок.

Добре посипте забруднене місце гірчичним порошком, змочіть водою і потріть жорсткою губкою. Чекати не доведеться — посуд блищатиме вже за кілька хвилин.

5. Господарське мило.

Брусок господарського мила 72% потрібно натерти на крупну тертку. Потім засипати в широку ємність стружку, додати півлітра води і поварити мило, щоб повністю розчинилося. Поставте посуд пригорілим місцем і прокип'ятіть у розчині протягом 5 хвилин, залиште в гарячому розчині хвилин на 20, потім ретельно прополощіть від мила.

6. Активоване вугілля.

Потовчіть кілька таблеток активованого вугілля і засипте таким порошком пригоріле місце. Через хвилин 15-20 додайте в каструлю холодної води і залиште каструлю ще на такий самий час. Після цього вимийте посудину за допомогою звичайного мийного засобу. Цей спосіб особливо ефективний у випадку з пригорілим молоком.

Важливі поради

Перед використанням будь-якого методу переконайтеся, що ваш посуд підходить для такого очищення (наприклад, не використовуйте оцет на алюмінієвих поверхнях). Завжди носіть рукавички, щоб захистити руки, особливо під час роботи з оцтом і содою. Якщо забруднення занадто сильні, повторіть процес кілька разів.

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