Гарячі бутерброди з шинкою, сиром і томатами: швидко і ситно

Гарячі бутерброди ідеально підходять для поживної вечері або перекусу. Ви можете експериментувати з інгредієнтами, додаючи різні види сиру або шинки.

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Гарячі бутерброди з шинкою та сиром — ідеальний вибір для швидкого, але ситного перекусу. Поєднання ароматної шинки, сиру, що тане в роті, і свіжих томатів додасть вашій страві особливої вишуканості, роблячи її чудовим вибором для затишної сімейної вечері або перекусу в колі друзів, пише The Epoch Times.

Ці бутерброди мають не тільки чудовий смак, а й апетитний вигляд, що робить їх чудовим вибором для будь-якого випадку.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться такі прості продукти:

хліб для тостів — 4 скибочки;

шинка — 100 г;

твердий сир (наприклад, чеддер або гауда) — 100 г;

свіжі томати — 2 штуки;

майонез або олія для змащування — 2 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (базилік, орегано) для прикраси.

Приготування

Крок 1. Хліб підсмажте в тостері або на сухій сковороді до золотистої скоринки.

Крок 2. Шинку наріжте тонкими скибочками. Томати вимийте та наріжте кружечками. Сир натріть на крупній тертці.

Крок 3. На кожну скибочку хліба намажте тонкий шар майонезу або олії. Викладіть шар шинки, потім томати і посипте зверху тертим сиром.

Крок 4. Приправте бутерброди сіллю та перцем за смаком.

Крок 5. Розігрійте духовку до 180°C і запікайте бутерброди протягом 5-7 хвилин, доки сир не розплавиться і не стане золотистим.

Крок 6. Перед подачею прикрасьте бутерброди свіжою зеленню.

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