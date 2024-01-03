Експерт зі стосунків назвав головну ознаку прийдешнього розлучення

Яскравість емоцій у шлюбі з часом згасає, і якщо пари ігнорують щоденні маленькі ритуали, їхні стосунки під загрозою. Усе починається з непомітного на перший погляд нюансу.

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Пари, які перестають торкатися одне одного, зрештою обов'язково розлучаються. Таким спостереженням на сторінці в TikTok поділився консультант з питань шлюбу Рік Нетшіозві.

Будь-які стосунки, якщо їх не підживлювати любов'ю, турботою й увагою, з часом починають згасати. І початком кінця стає річ, яка багатьом спочатку здається несуттєвою.

"Одна з найголовніших ознак шлюбу, що помирає, — це коли стосунки позбавлені дотиків. Ви більше не обіймаєте одне одного, поцілунки вже не ті, або вони не такі часті, як раніше", — наголосив Нетшіозві.

Він додав, що ті, хто спить строго на своїй половині ліжка і навіть не торкається ніг свого партнера, теж можуть з часом розійтися.

"Один зі способів побачити, що дотики справді зникли і справді зникли, полягає в тому, що в ту хвилину, коли ви, будучи подружньою парою, торкаєтесь одне одного, тече дивна енергія. Це символ того, що ви розлітаєтеся швидше, ніж блискавка вдаряє в дерево в день грози", — зазначив експерт.

У коментарях думки користувачів на сказане Ріком розділилися. Не всі згодні з ним.

"Це явна ознака того, що ми всі хочемо добре виспатися", "Нам обом за 50. Ми спимо в різних спальнях, тому що обидва хропемо. Я не можу згадати, коли ми востаннє цілувалися. Уже 35 років", "А може, просто досяг нового рівня комфорту і наступного кроку в шлюбі — 30 років. Ми вже все це зробили, тепер нам час спати", — пишуть ті, чия думка відрізняється від слів Нетшіозві.

Інші ж, навпаки, підтверджують сказане.

"Мій чоловік все ще тане від мене навіть після 10 років шлюбу. Я досі відчуваю метелики в животі, коли він повертається додому", "Мій шлюб був таким і ледь не помер. Ми впоралися", "Мій чоловік відчуває любов, коли я його цілую, навіть дуже швидко. Ми завжди цілуємося одне з одним", — діляться глядачі своїми думками.

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