Чорнослив із волоськими горіхами та вершками: рецепт смачного десерту

Смачний і елегантний десерт із чорносливом напевно стане родзинкою вашого столу.

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Десерт із чорносливом, горіхами та вершками — ідеальний вибір для особливих випадків. Поєднання солодкого чорносливу, хрустких горіхів і ніжних вершків додасть вашій страві особливої вишуканості, роблячи її чудовим вибором для святкового меню, пише UAnews.

Цей десерт має не тільки чудовий смак, а й апетитний вигляд, що робить його чудовим вибором для будь-якого святкового застілля.

Інгредієнти

Для приготування десерту знадобляться такі продукти:

чорнослив без кісточок — 200 г;

волоські горіхи — 100 г;

жирні вершки (33-35%) — 200 мл;

цукрова пудра або мед — за смаком;

ванільний екстракт — 1 чайна ложка;

дрібно нарізаний шоколад або шоколадна стружка — для прикрашання.

Приготування

Крок 1. Чорнослив залийте теплою водою на 30 хвилин, щоб він став м'якшим. Потім злийте воду і дрібно наріжте чорнослив.

Крок 2. Волоські горіхи подрібніть у блендері або ножем.

Крок 3. Збийте вершки з цукровою пудрою або медом і ванільним екстрактом до утворення пишної маси.

Крок 4. У блендері змішайте збиті вершки, чорнослив і волоські горіхи до отримання однорідної консистенції.

Крок 5. Готову масу викладіть у десертні келихи або креманки.

Крок 6. Прикрасьте десерт дрібно нарізаним шоколадом або шоколадною стружкою.

Перед подачею дайте десерту охолонути в холодильнику протягом кількох годин.

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