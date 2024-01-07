Чорнослив із волоськими горіхами та вершками: рецепт смачного десерту
Смачний і елегантний десерт із чорносливом напевно стане родзинкою вашого столу.
Десерт із чорносливом, горіхами та вершками — ідеальний вибір для особливих випадків. Поєднання солодкого чорносливу, хрустких горіхів і ніжних вершків додасть вашій страві особливої вишуканості, роблячи її чудовим вибором для святкового меню, пише UAnews.
Цей десерт має не тільки чудовий смак, а й апетитний вигляд, що робить його чудовим вибором для будь-якого святкового застілля.
Інгредієнти
Для приготування десерту знадобляться такі продукти:
- чорнослив без кісточок — 200 г;
- волоські горіхи — 100 г;
- жирні вершки (33-35%) — 200 мл;
- цукрова пудра або мед — за смаком;
- ванільний екстракт — 1 чайна ложка;
- дрібно нарізаний шоколад або шоколадна стружка — для прикрашання.
Приготування
Крок 1. Чорнослив залийте теплою водою на 30 хвилин, щоб він став м'якшим. Потім злийте воду і дрібно наріжте чорнослив.
Крок 2. Волоські горіхи подрібніть у блендері або ножем.
Крок 3. Збийте вершки з цукровою пудрою або медом і ванільним екстрактом до утворення пишної маси.
Крок 4. У блендері змішайте збиті вершки, чорнослив і волоські горіхи до отримання однорідної консистенції.
Крок 5. Готову масу викладіть у десертні келихи або креманки.
Крок 6. Прикрасьте десерт дрібно нарізаним шоколадом або шоколадною стружкою.
Перед подачею дайте десерту охолонути в холодильнику протягом кількох годин.
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