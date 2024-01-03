Сприятливі та складні дні. Місячний календар на січень 2024 року

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні в січні — розповідаємо далі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що коли в січні Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в перший місяць року будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця в січні 2024 року

Спадний Місяць: 1-10 і 26-31 січня;

Молодик: 11 січня;

Зростальний Місяць: 12-24 січня;

Повний Місяць: 25 січня.

Місячний календар на січень 2024 року: сприятливі дні

Вдалими для важливих справ і починань у січні вважаються такі дати: 2, 3, 8, 9, 12, 16, 17 і 18 січня.

Місячний календар на січень 2024 року: несприятливі дні

Небезпечними і несприятливими для важливих у січні справ вважаються дати: 1, 5, 6, 11, 14, 15, 19-25, 27, 31 січня. Також краще нічого не планувати на 26 січня — перенесіть усі справи на інший день.

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