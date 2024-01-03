Як вибрати ідеальний светр або кардиган: 5 підказок стилістки

Светр або кардиган, обрані грамотно і з урахуванням озвучених моментів, прослужать набагато більше, ніж один сезон. Їх легко можна буде стилізувати з іншими речами. Крім того, вони зігріють у холоди.

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Светр або кардиган — речі, без яких неможливо обійтися в холодну зиму. Аби вони довше прослужили та мали актуальний вигляд не один сезон, вирушаючи до крамниці, слід врахувати кілька простих моментів під час вибору. Яких саме, розповіла відома українська персональна стилістка Оксана Мацьків.

Склад

Уникайте складу, в якому присутній котон (бавовна). Це занадто важка тканина для такого виробу, яка не передає його суті та характеру. Вона не завжди зігріває, але завжди здешевлює кардиган.

Фактура і характер в'язки

Уникайте занадто тонких светрів і кардиганів. Не додадуть їм краси й об'ємні візерунки типу "коса", а також об'єм загалом.

Довжина

Не варто купувати занадто короткі кардигани та светри. Вони не відповідають плащовим виробам другої кулі, тому одразу кажіть їм "ні!".

Горловина

У разі, якщо вам трапилася горловина на кшталт "мопса", тобто відкладна, або "хомут", який був дуже популярний кілька років тому, — проходьте повз і не звертайте на таку річ увагу. Така горловина робитиме образ неактуальним, додасть йому повноти і візуально зробить ваше обличчя старшим.

Гумка

Не варто купувати светри і кардигани, які внизу мають гумку, що стягує виріб, створюючи ефект кульки. Такі вироби складно стилізувати. Крім того, вони візуально додають 10-12 кілограмів.

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