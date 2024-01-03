З білим вином та варенням: рецепт незвичного глінтвейну
Євген Клопотенко та Марія Віндзор радять спробувати малинове варення. Разом з цим, варто поекспериментувати, відмовившись від традиційного червоного вина в цьому напої.
Вдалим рішенням взимку під час вибору напою завжди стане ароматний глінтвейн. Про рецепт теплого напою з білим вином розповідає український шеф-кухар Євген Клопотенко з посиланням на Марію Віндзор.Важливо
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 5 шт. гвоздики;
- 750 мл білого вина;
- 10-15 г сушеної бузини;
- 300 мл кріпленого вина;
- 250 г малинового варення;
- цедра 1 лимону.
Для початку в сотейнику обсмажуємо гвоздику до появи приємного аромату (приблизно за температури 80 градусів). Додаємо наше вино, сушену бузину. Нагріваємо та варимо 5 хв на мінімальному вогні, не доводячи напій до кипіння.
Додаємо в сотейник 250 г малинового варення, поступово, пробуючи, щоб вам було смачно та збалансовано. Наливаємо також 300 мл білого кріпленого вина. Коли напій знову нагріється — додаємо цедру 1 лимона та вимикаємо вогонь.
Даємо глінтвейну настоятися 10-15 хв. Перед подачею потрібно процідити його через сито.
Нагадаємо, як приготувати традиційні пампухи, використовуючи картоплю в тісті.
Також Фокус писав про рецепт бутербродів з авокадо та кількою.