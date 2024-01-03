З білим вином та варенням: рецепт незвичного глінтвейну

Євген Клопотенко та Марія Віндзор радять спробувати малинове варення. Разом з цим, варто поекспериментувати, відмовившись від традиційного червоного вина в цьому напої.

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Вдалим рішенням взимку під час вибору напою завжди стане ароматний глінтвейн. Про рецепт теплого напою з білим вином розповідає український шеф-кухар Євген Клопотенко з посиланням на Марію Віндзор.

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ІНГРЕДІЄНТИ:

5 шт. гвоздики;

750 мл білого вина;

10-15 г сушеної бузини;

300 мл кріпленого вина;

250 г малинового варення;

цедра 1 лимону.

Для початку в сотейнику обсмажуємо гвоздику до появи приємного аромату (приблизно за температури 80 градусів). Додаємо наше вино, сушену бузину. Нагріваємо та варимо 5 хв на мінімальному вогні, не доводячи напій до кипіння.

Додаємо в сотейник 250 г малинового варення, поступово, пробуючи, щоб вам було смачно та збалансовано. Наливаємо також 300 мл білого кріпленого вина. Коли напій знову нагріється — додаємо цедру 1 лимона та вимикаємо вогонь.

Даємо глінтвейну настоятися 10-15 хв. Перед подачею потрібно процідити його через сито.

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