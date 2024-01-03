Як приготувати вітамінну воду для орхідеї. Після цього напою ваша квітка набереться сили

Зима — це завжди період втрати енергії та сил. Саме в цей сезон відчувається найбільший дефіцит вітамінів та ресурсу як у людей, так і тварин, рослин.

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Важливо у цей час подбати про своє здоровʼя та здоровʼя ваших домашніх улюбленців та рослин. Саме тому ми вам розповімо, як приготувати вітамінний комплекс в домашніх умовах для ваших орхідей, а допоможе вам в цьому шкірка цитрусових, яку ви вже були готові відправити в смітник, пише видання Книга порад.

Квітникарі з досвідом знають, що для орхідеї чудово підходить апельсинова вода, яку з легкістю можна приготувати вдома.

Саме настій зі шкірки цитрусових є ідеальною альтернативою відомого препарату "Аскорутин", який містить в собі вітаміни Р і С. Цей препарат часто використовують для удобрення кімнатних рослин.

Саме він, та його альтернатива — апельсинова вода, здатні спровокувати ріст рослини та ініціювати процес квітня в зимовий період.

Як приготувати апельсинову воду в домашніх умовах, яку можна використовувати для орхідей

Для приготування знадобляться такі інгредієнти

-1 літр води;

-шкіра одного апельсина.

Спосіб приготування

Очистить шкірку з одного апельсина. Подрібніть її на мілкі шматочки або перебийте в блендері. Потім зʼєднайте літр води із сумішшю зі шкірки апельсина і залиште на добу настоятися. Після перецідіть рідину через марлю або сито.

Далі необхідно взяти миску в яку поміститься горщик орхідеї, налийте туди настій і поставте горщик з квіткою, щоб саме коріння рослини опинилося в рідині.

Важливо, ні в якому разі не лийте розчин поверх ґрунту, адже так ви можете тільки нашкодити рослині.

Якщо у якості дренажу в горщику використана соснова кора, тоді помістіть його в розчин на 10 хвилин. Цього часу достатнього для того, щоб коріння увібрало в себе всі необхідні поживні речовини.

Орхідея Орхідея Орхідея Орхідея

Вже через кілька днів може спостерігати ефект — листя в рослини стане зеленішим, квітка додасть у рості, а якщо не квітла до цього, то незабаром варто чекати пуп'янків.

Звісно для основи настоянки можна використати не лише шкірку апельсина, а й натуральний апельсиновий сік. У цьому випадку трішки інша рецептура. Необхідно в літр води кімнатної температури додати одну чайну ложку натурального апельсинового соку.

Памʼятайте, сік з магазину ні в якому разі використовувати не можна, адже це лише нашкодить рослині. Він може містити різні харчові добавки та барвники, які в результаті навіть можуть призвести до гибелі рослин.

На випадок, якщо ви все ж оберете варіант використання таблеток "Аскорутину", тоді також памʼятайте, що на 1 літр води треба додати мінімум 2 таблетки, але не більше 5. Будьте уважними, у цьому випадку потрібно ретельно слідкувати, щоб усі частинки препарату розчинилися у воді.

Ні в якому разі не виливайте останні краплі рідини в горщик з рослиною. Це також може нашкодити.

Нагадаємо, раніше ми писали, куди подіти живу ялинку після свят.