З авокадо та креветками: незвичний рецепт салату "Мімоза"

Популярну страву доповнять нові інгредієнти. Шеф-кухар Євген Клопотенко радить звернути увагу на авокадо та креветки.

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ІНГРЕДІЄНТИ

Для салату:

2 авокадо;

¼ білої цибулини;

1 ч. л. лимонного соку;

½ ч. л. солі;

1 ч. л. лимонного соку;

кілька крапель Табаско чи Гострого соусу;

2 ст. л. домашнього майонезу;

2 ч. л. білого хрону;

½ ч. л. вустерського соусу;

чорний або білий мелений перець до смаку;

150 г відварених креветок;

кілька крапель табаско чи гострого соусу;

3-4 листки салату;

2 відварених яєчних жовтки;

1 ст. л. подрібненої петрушки (свіжої).

Для майонезу:

1 яйце;

1 ч. л. гірчиці;

1 ч. л. лимонного соку;

½ ч. л. солі;

100 мл рослинної олії.

Для початку очищуємо та дрібно нарізаємо ¼ білої цибулини, кілька гілочок петрушки, відварюємо та охолоджуємо 2 яйця, вичавлюємо 2 ч. л. лимонного соку та дивимося, чи креветки повністю розморожені.

Після цього очищуємо та мнемо виделкою половину 1 авокадо. Додаємо до нього ¼ мілко нарізаної білої цибулі, 1 ч. л. лимонного соку, ¼ ч. л. солі та кілька крапель соусу Табаско або іншого гострого соусу. Мішаємо до однорідної маси та ставимо в сторону.

Починаємо готувати наш майонез. Збиваємо вінчиком 1 яйце та 1 ч. л. гірчиці. Сюди ж додаємо 1 ч. л. лимонного соку, ½ ч. л. солі та мішаємо.

Тонкою цівкою вливаємо до яєчної суміші 100 мл олії, продовжуючи збивати суміш вінчиком або блендером до загустіння майонезу.

В окремій мисці мішаємо 2 ст. л. майонезу, кілька крапель соусу Табаско, 2 ч. л. хріну, ½ ч. л. вустерського соусу та 1 ч. л. лимонного соку. Приправляємо сіллю та перцем.

Очищуємо решту авокадо від шкірки та кісточок. Нарізаємо їх кубиками, розміром 1-1,5 см та кладемо у велику миску. Додаємо 150 г дрібно порізаних відварених креветок та суміш майонезу, хріну та лимонного соку.

Салат: на дно салатниці викладаємо 3-4 салатні листки, далі рівномірно розподіляємо суміш креветок з авокадо та майонезом. Наступний шар — пюре з авокадо.

В окрему миску натираємо на дрібну терку або тремо через дрібне сито 2 відварені яєчні жовтки, мішаємо із 1 ст. л. нарізаної петрушки. Рівномірно присипаємо салат сумішшю жовтків з петрушкою. Перед подачею страву варто поставити до холодильника на 3 години.

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