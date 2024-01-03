З авокадо та креветками: незвичний рецепт салату "Мімоза"
Популярну страву доповнять нові інгредієнти. Шеф-кухар Євген Клопотенко радить звернути увагу на авокадо та креветки.
Салат "Мімоза" доповнить ваш святковий стіл, а також стане чудовим варіантом у будні дні. Про рецепт популярної страви розповідає ресторатор Євген Клопотенко.Важливо
ІНГРЕДІЄНТИ
Для салату:
- 2 авокадо;
- ¼ білої цибулини;
- 1 ч. л. лимонного соку;
- ½ ч. л. солі;
- 1 ч. л. лимонного соку;
- кілька крапель Табаско чи Гострого соусу;
- 2 ст. л. домашнього майонезу;
- 2 ч. л. білого хрону;
- ½ ч. л. вустерського соусу;
- чорний або білий мелений перець до смаку;
- 150 г відварених креветок;
- кілька крапель табаско чи гострого соусу;
- 3-4 листки салату;
- 2 відварених яєчних жовтки;
- 1 ст. л. подрібненої петрушки (свіжої).
Для майонезу:
- 1 яйце;
- 1 ч. л. гірчиці;
- 1 ч. л. лимонного соку;
- ½ ч. л. солі;
- 100 мл рослинної олії.
Для початку очищуємо та дрібно нарізаємо ¼ білої цибулини, кілька гілочок петрушки, відварюємо та охолоджуємо 2 яйця, вичавлюємо 2 ч. л. лимонного соку та дивимося, чи креветки повністю розморожені.
Після цього очищуємо та мнемо виделкою половину 1 авокадо. Додаємо до нього ¼ мілко нарізаної білої цибулі, 1 ч. л. лимонного соку, ¼ ч. л. солі та кілька крапель соусу Табаско або іншого гострого соусу. Мішаємо до однорідної маси та ставимо в сторону.
Починаємо готувати наш майонез. Збиваємо вінчиком 1 яйце та 1 ч. л. гірчиці. Сюди ж додаємо 1 ч. л. лимонного соку, ½ ч. л. солі та мішаємо.
Тонкою цівкою вливаємо до яєчної суміші 100 мл олії, продовжуючи збивати суміш вінчиком або блендером до загустіння майонезу.
В окремій мисці мішаємо 2 ст. л. майонезу, кілька крапель соусу Табаско, 2 ч. л. хріну, ½ ч. л. вустерського соусу та 1 ч. л. лимонного соку. Приправляємо сіллю та перцем.
Очищуємо решту авокадо від шкірки та кісточок. Нарізаємо їх кубиками, розміром 1-1,5 см та кладемо у велику миску. Додаємо 150 г дрібно порізаних відварених креветок та суміш майонезу, хріну та лимонного соку.
Салат: на дно салатниці викладаємо 3-4 салатні листки, далі рівномірно розподіляємо суміш креветок з авокадо та майонезом. Наступний шар — пюре з авокадо.
В окрему миску натираємо на дрібну терку або тремо через дрібне сито 2 відварені яєчні жовтки, мішаємо із 1 ст. л. нарізаної петрушки. Рівномірно присипаємо салат сумішшю жовтків з петрушкою. Перед подачею страву варто поставити до холодильника на 3 години.
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