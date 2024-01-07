Вітамінний салат із морквою, яблуками та горіхами: смачно і корисно
Салат із яблуками та морквою є чудовим джерелом натуральних вітамінів і мінералів. Він ідеально підходить для підтримки здоров'я та енергії протягом усього дня.
Вітамінний салат із морквою, яблуками та горіхами — це ідеальна страва для підтримки здоров'я та бадьорості. Поєднання хрусткої моркви, солодких яблук і ароматних горіхів додасть вашому столу яскравості та різноманітності, роблячи цей салат прекрасним вибором як для повсякденного харчування, так і для особливих випадків, пише Smak.
Цей салат не тільки багатий на вітаміни, а й має привабливий зовнішній вигляд і чудовий смак, що робить його прекрасним вибором для будь-якого столу.
Інгредієнти
Для приготування салату знадобляться такі продукти:
- свіжа морква — 2 штуки;
- солодке яблуко (наприклад, сорт "Гала") — 1 штука;
- волоські горіхи — 1/2 склянки;
- лимонний сік — 2 столові ложки;
- мед — 1 столова ложка;
- подрібнена зелень (петрушка або кінза) — 2 столові ложки;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком.
Приготування
Крок 1. Моркву ретельно вимийте, очистіть і натріть на тертці з великими отворами.
Крок 2. Яблуко вимийте, видаліть серцевину і наріжте тонкими смужками або натріть на тій же тертці.
Крок 3. Волоські горіхи подрібніть ножем або в блендері до великих шматочків.
Крок 4. У великій мисці змішайте моркву, яблуко і горіхи.
Крок 5. Додайте лимонний сік і мед до салату, добре перемішайте. Приправте сіллю та перцем за смаком.
Крок 6. Перед подачею посипте салат подрібненою зеленню.
Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Дністер" з куркою, яблуками та волоськими горіхами. Легкий і поживний салат, який забезпечує чудовий баланс смаку і текстури, ідеально підходить як для святкового столу, так і для повсякденної вечері.