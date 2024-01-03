Навіщо закривати кришку унітаза: відповідь експертів вас здивує

Вбиральня — невідʼємна частина будь-якого будинку, а унітаз — це один із важливих атрибутів цієї кімнати. Часто всі забувають за додатковий елемент унітаза — кришку та ігнорують те, що вона там зроблена не просто так.

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Чи задавалися ви колись запитанням, для чого закривати кришку унітаза? Можливо ви здивуєтеся, але є вагомі причини, чому це варто робити, пише видання Mirror.

Перша і вагома причина — закрита кришка унітаза запобігає поширенню мікроорганізмів, які здатні викликати різні захворювання. Важливо також знати, що кришку унітаза потрібно закривати одразу після того, як ви сходили по своїм справам і лише після того, як закрили кришку змиваєте водою.

Чому це важливо? Коли ви натискаєте кнопку змиву, вода під тиском рухається до змиву, однак дрібні росинки води з мікробами все ж підійматися у повітря. У цей час чи ви, чи діти можете вдихнути їх, а це вкрай шкідливо. Особливо для людей зі слабким імунітетом.

Саме тому закривши кришку унітаза ви ставите барʼєр мікробам, які з радістю готові переселитися у ваш організм.

Друга причина. Перш за все кришка є захисним барʼєром. Тому вона перешкоджає потраплянню води з унітаза на ваше тіло, одяг та наближені предмети. Звісно, коли на вас потрапила вода з унітазом це не надто приємно, а це ще може бути дуже небезпечно, якщо ви маєте рани на тілі.

Унітаз Фото: https://i.pinimg.com/564x/4a/07/12/4a07122102161124e2f145960ffac2f3.jpg

Обовʼязково, якщо ви помітили, що на рану потрапили краплинки води з унітаза, продезінфікуйте це місце.

Третя причина. Саме кришка унітаза допомагає зменшити шум під час змивання. Часто звук змивання води є гучним та неочікуваним. Якщо вдома є маленькі діти, то важливо уникнути гучних звуків у період сну. Це також актуально в нічний період, аби не налякати рідних, які сплять, закривайте кришку унітаза і лише тоді змивайте воду.

Четверта причина. Збереження чистоти. Коли ви закриваєте кришку унітаза, ви автоматично перешкоджаєте поширенню крапель з унітаза та слідкуєте за чистотою у ванній кімнаті.

Пʼята причина. Якщо ви часто відчуваєте неприємний запах у ванній, це означає, що варто закривати кришку. Адже саме так ви перешкоджаєте поширенню запаху на всю оселю.

Памʼятайте, що жодні засоби для унітаза не захищають вас від поширення мікробів та неприємних запахів.

Нагадаємо, раніше ми писали про прості та дієві методи, як позбутися затхлого запаху в квартирі.