Коли в січні найкраще стригти і фарбувати волосся: поради астролога

Якщо день для стрижки обрано несприятливий, це загрожує низкою наслідків. У людини може знизитися імунітет, психічний тонус і навіть статися якісь неприємні події.

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Оновлення або зміна зачіски, зокрема стрижка і фарбування волосся в інший колір — крок відповідальний. Щоб волосся швидко відростало, а фарба не змилася в перші кілька походів у душ після перукарні, слід відповідально підійти до вибору дати. За словами ведичних астрологів Олексія та Ганни Суханових, якщо хочете, щоб дії мали сприятливі плоди, особливо якщо ми зацікавлені в їхньому зростанні, то все слід робити на Місяць, який росте. Про те, в які дні краще піти в салон краси, а коли — не варто, вони пояснили на своїй сторінці в Instagram

"У разі стрижки та фарбування, якщо ви хочете, щоб ваше волосся добре росло, мало привабливий вигляд, було здоровим і сильним, то вам потрібен Місяць, що росте, і сприятливий Місячний день, а в ідеалі ще й сприятлива накшатра (сузір'я). Це важливі показники для такої справи. Голова — це центр свідомості та психологічної енергії людини", — зазначають астрологи.

В астрології Джйотіш, голова — це уособлення першого астрологічного дому в натальній карті людини.

"Перший дім — це наше здоров'я, самопочуття, психологічний стан, життєва сила, ми як особистість. Це, також, наше его, наше тіло. Перший дім показує, як ми проектуємо себе в зовнішньому світі, і як ми взаємодіємо з людьми. Перший дім — це наше внутрішнє самовідчуття себе. Він пов'язаний з нашим призначенням, реакцією на нас з боку живої і не живої природи", — йдеться в публікації.

Підстригаючи волосся, людина впливає на всі сфери, якими опікується перший дім, і відбувається накладення енергетики людської енергетики на енергетику дня і часу.

Якщо підстригтися в несприятливий час, це може обернутися погіршенням імунітету і психічного тонусу, а також іншими не дуже приємними подіями.

Найсприятливішими днями для стрижки в січні є 20, 21 і 23 число. А ось несприятливих днів для походу до перукаря значно більше: 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 30 і 31 число.

Раніше Фокус писав, який вигляд має жінка з найдовшим волоссям у світі. Вона не стриглася 14 років.