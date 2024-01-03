Мандариновий чизкейк без випікання: знадобиться всього 15 хвилин вашого часу

Мабуть, немає родини в якій не знайдуться ласунчики, які не можуть жити без солоденько і завжди в пошуку десерту до чаю. Звісно кожна мама, знаючи про вподобання своїх членів родини завжди намагається власноруч приготувати смаколики.

Related video

Саме тому, що зекономити ваш час, футблогер Наталія приготувала неймовірно ніжний та дуже смачний рецепт зимового десерту без випікання.

Для приготування мандаринового чизкейка без випікання Наталія використовувала форму 18-20 см, тому якщо ви маєте інші форми, корегуйте кількість інгредієнтів під них.

Інгредієнти

Для основи

190 грамів печива;

50 грамів вершкового масла.

Для сирного шару

200 грамів кисломолочного сиру;

300 грамів вершкового сиру;

300 грамів сметани;

200 грамів згущеного молока (або на смак);

20 грамів желатину + 70 мл води.

Для мандаринового желе

6-8 мандарин (~300-400 г разом зі шкіркою);

10 грамів желатину + 40-50 мл води;

40 грамів цукру.

Спосіб приготування

Крок 1

Для основи майбутнього чизкейку варто використовувати улюблене печиво. Його необхідно подрібнити будь-яким зручним способом — перебити в блендері, або роздавати качалкою.

Крок 2

У подрібнені крихти печива додаємо попередньо розтоплене вершкове масло. Ретельно перемішуємо до однорідності та перекладаємо у форму, яку попередньо необхідно застелити пергаментом. За допомогою рук або стакана притискаємо печиво і формуємо рівний шар. Відправляємо в холодильник і даємо час захолонути.

Крок 3

Тим часом переходимо до приготування другого шару — сирного. Для цього желатин заливаємо холодною водою та даємо 15 хвилин настоятися.

Мандариновий чизкейк без випікання Фото: https://www.instagram.com/reel/C1XX58NN_qj/?igsh=NHVsMnZvbGM1NTln

Крок 4

Далі поєднуємо всі інгредієнти — кисломолочний сир, вершковий сир, сметану та згущене молоко. Ретельно перебиваємо блендером до однорідності.

Крок 5

Желатин розтоплюємо (або на водяній бані або в мікрохвильовій печі), додаємо до сирної маси і повторно перебиваємо масу. Дістаємо форму з холодильника і переливаємо отриману масу на основу. Далі форму знову відправляємо в холодильник до застигання (орієнтовно знадобиться 3-4 год).

Крок 6

Переходимо до приготування мандаринового шару, який буде завершальним. Починаємо з желатину. Заливаємо його холодною водою та відставляємо.

Крок 7

Мандарини очищуємо від шкірки та відправляємо в блендер. Перебиваємо до однорідності. Проціджуємо через сито чи марлю, щоб відокремити сік від мʼякоті.

Крок 8

Отриману рідину ставимо на вогонь, додаємо цукор і готуємо поки не закипить. Вимикаємо і через хвилину додаємо набухлий желатин. Перемішуємо суміш до повного розчинення желатину. Дістаємо форму з холодильника і заливаємо останній шар.

Відправляємо до холодильника до повного застигання.

Важлива порада — щоб швидко та просто зняти розʼємне кільце, прогрійте його феном пару хвилин і акуратно підніміть вгору. Також, перед тим, як підіймати кільце, про всяк випадок пройдіться по краю чизкейка кінчиком ножа.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати гарячі бутерброди з шинкою, сиром і томатами.