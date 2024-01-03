Пікантний соус: як приготувати аджику зі сливок

Свіжість помідорів, пікантність сливок та гострота перчиків створюють витончений букет смаку, який чудово поєднується з різноманітними стравами. Соус можна додавати до риби та мʼяса.

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Аджика – це чудовий грузинський соус, який завойовує серця своєю гостротою та неповторним смаком. Спробувавши його один раз, ви, швидше всього, захочете додавати його до багатьох страв. Одна з найцікавіших і водночас простих версій аджики — зі слив. Свіжість помідорів, пікантність сливок та гострота перчиків створюють витончений букет смаку, який чудово поєднується з різноманітними стравами. Про рецепт соусу пише Фокус.

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Інгредієнти:

3-4 середні помідори;

2-3 сливки;

2 гострі перчики (можна зменшити або збільшити кількість залежно від ваших вподобань до гостроти);

3-4 зубчики часнику;

1/2 склянки олії соняшникової;

сіль за смаком;

сік половини лимона.

Для початку помідори і сливи дрібненько ріжемо, а часник подрібнюємо. Гострі перчики очищуємо від насіння та нарізаємо також дрібненько.

Мішаємо помідори, сливи, часник та гострі перчики в глибокій мисці. Додаємо олію соняшникову та сіль. Мішаємо.

Доливаємо сік лимона та ще раз мішаємо. Пробуємо аджику та додаємо сіль або лимонний сік за необхідністю.

Залишаємо аджику на кілька годин або навіть на ніч у холодильнику. Її можна подавати як соус до м'яса, риби або за власним бажанням використовувати.

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