Як швидко почистити оселедець і не забруднити обробну дошку (відео)

Чищення оселедця займе у вас лише кілька хвилин. У результаті ви отримаєте філе без кісточок і чорних плівок.

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Слабосолоний оселедець чудово підходить не тільки під картоплю, а й також активно використовується для приготування форшмака і салатів, зокрема, знаменитої страви "шуба". Перед тим, як використовувати рибу, її необхідно почистити від шкірки, голови, нутрощів і кісток, і далеко не всі люблять цей процес. Користувач Ірина Кузнєцова поділилася своїм способом швидкого, а головне, акуратного чищення оселедця, в результаті якого ви отримаєте філе без кісток, а ваша обробна дошка залишиться абсолютно чистою.

Перед тим, як почати обробляти оселедець, необхідно на обробну дошку надіти три пакети. Для більшої чистоти можна чистити рибу в гумових рукавичках.

Спочатку у риби потрібно відрізати голову, видалити нутрощі, ретельно очистити черевце від чорної тонкої плівочки. Рибу промити під проточною водою і висушити паперовим рушником.

Зняти перший пакет, і знову викласти рибу на дошку. Вирізати плавник на спині і зробити надрізи вздовж спини з обох боків. Підчепити край шкірки від верхнього надрізу на спині і зняти його, ведучи до хвоста. Шкірочка знімається дуже легко і повністю.

Останній етап — видалення кісток. Зробіть надріз біля посередині хвоста, як показано на відео, і взявши рибу за дві половинки хвоста, розділіть її навпіл. Філе відійде від хребта практично без кісточок. Ті, які залишаться, легко прибрати руками.

Видалити хребет і кісточки, що залишилися. Акуратне і чисте філе оселедця готове до подальшого використання.

Раніше Фокус писав, як приготувати збалансовану "зелену" страву з оселедцем і салом.