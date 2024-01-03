Як швидко почистити гранат і зберегти зерна цілими (відео)

Правильне чищення граната дає змогу уникнути деформації церен і зберегти корисні властивості фрукта. За певної частки практики зробити це дуже просто.

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Користь від гранатів складно переоцінити, особливо в зимовий час. У їхньому складі 15 амінокислот, вітаміни К, В6, В9, калій, мідь, фосфор. Вони захищають від вірусів, активізують імунну систему організму, очищають судини та зменшують імовірність утворення тромбів. Один гранат містить половину денної норми вітаміну С. Єдиний мінус цих фруктів — їхнє чищення. Вони мають дуже щільну шкірку, і в разі неправильного чищення зерна граната пошкоджуються, що загрожує розбризкуванням соку і втратою естетичного вигляду зерен. Як швидко і без проблем почистити гранат,показала блогеркаТетяна Лозинська.

Для початку необхідно робити надрізи навколо верхівки граната й акуратно зняти "шапочку", щоб було видно зерна і прожилки між ними. Потім ножем зробити надріз уздовж кожної такої прожилки, не заганяючи ніж глибоко.

Потім руками розділити гранат на частини, як показано на відео, і вибрати всі зерна.

Такий спосіб очищення дає змогу максимально зберегти цілісність зерен, а разом із нею — і користь фрукта.

А ось у блозі "Кухня онлайн" запропонували ще один спосіб чищення граната. Як і в першому варіанті, знімається "шапочка" і робляться надрізи, але потім гранат занурюють у воду і вже там розділяють його на частини. Зерно залишається у воді, а внутрішні тонкі перегородки піднімаються нагору. Їх необхідно прибрати, а зерна процідити, щоб стекла вода, і пересипати на блюдо.

Раніше Фокус писав, що гранатовий сік може уповільнити старіння.