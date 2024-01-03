Легкий і корисний: рецепт дієтичного салату з печерицями

Перед подачею салат надр потримати 15 хвилин, щоб він просочився. Тоді бдюдо буде соковитішим і смачнішим.

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Післяноворічні дні для багатьох проходять за доїданням салатів та інших страв, що залишилися після святкування. Але є й ті, хто намагається перейти на правильне харчування і максимально полегшити своє меню. Для таких пропонуємо приготувати дієтичний салат із печерицями за рецептом із блогу "Прості рецепти щодня". Його користь уже озвучена в його назві.

Дієтичний салат із печерицями

Інгредієнти:

печериці — 150 г;

яйце — 2 шт;

твердий сир — 50 г;

морква — 1 шт;

сметана — 50 г;

часник — 1 зубчик;

сіль, перець (запашний) — за смаком;

свіжий кріп — пара гілочок

Спосіб приготування:

Печериці почистити, нарізати і тушкувати на сковороді без додавання олії до повного випаровування рідини, постійно помішуючи. Курячі яйця зварити круто, остудити. Що робити, щоб шкаралупа не прилипала, ми писали раніше.

Сир і моркву натерти на дрібній тертці, відправити їх у глибоку миску. Яйця і кріп дрібно нарізати, часник пропустити через часникодавку і додати до решти інгредієнтів. Усе посолити, додати за смаком перець, заправити сметаною. Перед подачею дати салату настоятися 15-20 хвилин, щоб він просочився.

Раніше Фокус писав, як приготувати дієтичний салат із курячим філе, свіжими овочами та зеленню.