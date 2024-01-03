Десерт з ароматом свята: рецепт насипного пирога з мандаринами
Пиріг виходить дуже ароматним. Його начинка має кисло-солодкий смак, тому такий десерт просто чудово підійде з чаєм.
Аромат мандаринів укупі зі смачною випічкою — найкраще завершення довгого зимового дня. Пропонуємо вам рецепт насипного пирога з мандаринами, який ідеально пасуватиме до чаю та наповнить дім неймовірним ароматом. Як його приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".
Насипний пиріг із мандаринами
Інгредієнти:
- вершкове масло — 70 г;
- яйце — 1 шт;
- цукор — 100 г;
- борошно — 250 гр;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для начинки:
- Для начинки:
- мандарини — 700 г;
- цукор — 100 г;
- борошно — 40 г.
Спосіб приготування:
Мандарини очистити від шкірки і нарізати на невеликі шматочки. Викласти їх у глибокий посуд, додати цукор і борошно, перемішати.
В інший посуд просіяти борошно, додати розпушувач, цукор і дрібку солі. Усе добре перемішати.
Додати масло до борошняної суміші та розтерти тісто до крихти. Додати яйце і знову розтерти в крихту.
Половину тіста викласти у форму, рівномірно розподілити начинку по шару, а потім зверху розподілити тісто, що залишилося.
Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів 45 хвилин.
Раніше Фокус писав, як приготувати мандариновий чізкейк без випікання.