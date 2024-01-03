Десерт з ароматом свята: рецепт насипного пирога з мандаринами

Пиріг виходить дуже ароматним. Його начинка має кисло-солодкий смак, тому такий десерт просто чудово підійде з чаєм.

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Аромат мандаринів укупі зі смачною випічкою — найкраще завершення довгого зимового дня. Пропонуємо вам рецепт насипного пирога з мандаринами, який ідеально пасуватиме до чаю та наповнить дім неймовірним ароматом. Як його приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Насипний пиріг із мандаринами

Інгредієнти:

вершкове масло — 70 г;

яйце — 1 шт;

цукор — 100 г;

борошно — 250 гр;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

Для начинки:

мандарини — 700 г;

цукор — 100 г;

борошно — 40 г.

Спосіб приготування:

Мандарини очистити від шкірки і нарізати на невеликі шматочки. Викласти їх у глибокий посуд, додати цукор і борошно, перемішати.

В інший посуд просіяти борошно, додати розпушувач, цукор і дрібку солі. Усе добре перемішати.

Додати масло до борошняної суміші та розтерти тісто до крихти. Додати яйце і знову розтерти в крихту.

Половину тіста викласти у форму, рівномірно розподілити начинку по шару, а потім зверху розподілити тісто, що залишилося.

Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів 45 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати мандариновий чізкейк без випікання.