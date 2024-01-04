Як врятуватися під час пожежі в будинку, на вулиці та в транспорті: інструкція виживання

Якщо людина знає правила безпеки під час пожежі — вона може не тільки врятувати своє життя, а й допомогти іншим людям, а також врятувати матеріальні цінності від вогню.

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Пожежа — це безжальна вогняна стихія, яка не піддається контролю і знищує все на своєму шляху. У такій ситуації дуже важливо зберігати спокій і діяти дуже чітко, щоб уникнути жертв і мінімізувати збитки, наскільки це можливо. Про те, як поводитися, якщо поруч із вами виникла пожежа, розповів сайт "Пожежна безпека України".

Як поводитися під час пожежі — загальні правила

Алгоритм дій може трохи відрізнятися, залежно від того, де виникла пожежа. Але для всіх випадків є загальні правила поведінки під час пожежі:

максимально швидко зателефонуйте за номером 101 і викличте пожежників;

повідомте диспетчеру, що і де горить;

до приїзду пожежників організуйте зустріч рятувальників: розчистіть під'їзд, забезпечте доступ до осередку загоряння;

не панікуйте і не робіть необдуманих вчинків;

не ризикуйте життям заради порятунку майна;

якщо є можливість, допоможіть вибратися з осередку загоряння людям і тваринам;

вимкніть електрику, якщо ви не знаєте, як це зробити самостійно, зателефонуйте в Електромережі та повідомте про пожежу;

якщо ви намагаєтеся гасити вогонь до приїзду пожежників, чітко оцінюйте свої сили і можливості та не наражайте своє життя на надмірну небезпеку;

якщо навколо вас багато диму, дихайте через мокру пов'язку і тримайте голову якомога ближче до землі;

якщо ви допомагаєте евакуації з осередку загоряння, обмотайтеся з головою мокрим покривалом;

вікна та двері відчиняйте тільки в разі нагальної потреби і дуже обережно, оскільки приплив кисню посилить полум'я.

Дії під час пожежі в приватному будинку

Якщо пожежа виникла в приватному будинку або на дачі дотримуйтесь цих правил:

викличте пожежників за телефоном 101, допоможіть вибратися з будинку людям і тваринам;

вимкніть електрику і перекрийте газ;

прикрийте рот і ніс мокрою пов'язкою з підручних матеріалів, пересувайтеся навкарачки або повзком;

не відчиняйте вікна та двері;

якщо пожежа невелика, спробуйте загасити її з вогнегасника, водою зі шланга або відра, піском, землею, снігом або щільною тканиною;

якщо вогонь швидко поширюється, негайно евакуюйтеся на безпечну відстань;

якщо вихід заблокований вогнем, спробуйте дістатися до вікна або балкона і кличте на допомогу;

якщо ви перебуваєте зовні, зустріньте пожежників, покажіть їм найкоротшу дорогу до вогнища загоряння;

попередьте сусідів про пожежу;

людей, які не беруть участі в гасінні пожежі, попросіть стежити за сусідніми ділянками, щоб вчасно помітити поширення вогню;

облийте найближчі до пожежі споруди холодною водою зі шланга, щоб уникнути поширення вогню.

Що робити в разі пожежі в багатоповерхівці

Дії залежать від того, де саме виникла пожежа.

Під час пожежі у квартирі:

викличте пожежників за телефоном 101;

вимкніть електрику, якщо є така можливість;

якщо електрику відключено, можна спробувати загасити вогонь водою або щільною тканиною, наприклад мокрим покривалом;

для гасіння горючих рідин не можна використовувати воду, краще візьміть землю з квіткових горщиків або щільну тканину;

якщо з вогнем впоратися швидко не вдається, евакуюйтеся з квартири та сповістіть про пожежу сусідів;

евакуюючись, спускайтеся сходами, не використовуйте ліфт;

якщо немає можливості покинути квартиру, вийдіть на балкон і кричіть, щоб привернути увагу сусідів і перехожих;

якщо ви змогли вибратися з квартири, зустріньте пожежників і чітко розкажіть їм, що і де загорілося.

Під час пожежі в підвалі або на даху багатоповерхівки:

викличте пожежників;

зачиніть двері в підвал і не намагайтеся гасити вогонь самостійно;

попередьте всіх сусідів про пожежу;

відкрийте двері та вікна у квартирі, щоб вона провітрювалася від диму;

покиньте будинок і залишайтеся на безпечній відстані, поки пожежу не буде загашено.

Під час пожежі в під'їзді:

викличте рятувальників, повідомте про пожежу сусідам;

евакуюйтеся, якщо ваша квартира розташована нижче вогнища загоряння;

якщо ви перебуваєте вище, ніж осередок загоряння, не намагайтеся пройти крізь вогонь і дим, не знаючи реальної ситуації, зачиніть двері, не замикайте замки, ущільніть щілини мокрими ганчірками, вийдіть на балкон і чекайте на допомогу;

якщо задимлення невелике і видно осередок загоряння, спробуйте його загасити.

Дії під час пожежі в громадському місці

Якщо поруч із вами є людина, яка відповідає за безпеку в будівлі, слухайтеся її вказівок. Якщо вам доводиться діяти самостійно, не панікуйте і дотримуйтесь таких правил:

зорієнтуйтеся, де знаходиться вихід і перевірте, чи можете ви покинути будівлю або територію, де виникла пожежа;

перш ніж відчинити двері, прикладіть до них долоню: якщо спека не відчувається, значить, там немає вогню і двері можна відчиняти;

уникайте сильно задимлених приміщень;

знайдіть на стінах плани евакуації та покажчики аварійного виходу і рухайтеся за ними;

якщо евакуюватися неможливо, перемістіться на максимально віддалену від вогнища загоряння відстань;

постарайтеся дістатися до вікна або на дах і кличте на допомогу.

Правила безпеки під час пожежі на відкритій місцевості

Якщо ви стали свідком пожежі на відкритій місцевості, виконайте такі дії:

викличте рятувальників, максимально точно повідомте координати загоряння;

підійдіть на безпечну відстань до вогню, щоб з'ясувати, в який бік поширюється вогонь, і рухайтеся перпендикулярно цьому напрямку, щоб вийти з небезпечної зони;

якщо горить трава на невеликій площі, спробуйте загасити її гілками, землею або водою;

якщо горить очерет або підлісок, не намагайтеся гасити вогонь, негайно евакуюйтеся;

якщо пожежа велика і швидко покинути небезпечну зону неможливо, прямуйте до дороги, водойми або просіки;

якщо ви дісталися водойми, тримайтеся максимально близько до води, змочіть одяг, прикрийте ніс і рот мокрою тканиною.

Порядок дій у разі пожежі в транспорті

Пожежа в транспортному засобі небезпечна тим, що починається вона непомітно, а розвивається дуже стрімко. Тому, якщо її не вдасться швидко загасити самотужки, до моменту приїзду пожежників, рятувати вже буде нічого.

У разі пожежі в наземному громадському транспорті:

повідомте про пожежу водія, щоб він зупинив транспорт і відчинив двері;

якщо двері не відчиняються, скористайтеся кнопкою аварійного відчинення дверей або видавіть скло аварійного виходу за інструкцією поруч із ним;

евакуюйтеся самі та допоможіть вибратися іншим пасажирам;

скористайтеся вогнегасником (має бути в кожному транспортному засобі);

якщо загасити загоряння не вдалося, відійдіть якомога далі від транспортного засобу — у ньому може вибухнути паливо або лопнути скло під впливом вогню.

Під час пожежі в поїзді:

повідомте про загоряння провідника або машиніста, дотримуйтесь їхніх інструкцій;

якщо провідник недоступний (відсутній або травмований), разом з іншими пасажирами перейдіть до сусіднього вагона і повідомте про пожежу першому співробітнику поїзної бригади, якого знайдете;

якщо з якихось причин ви не можете зв'язатися ні з ким із працівників (наприклад, перебуваєте у хвостовому вагоні і відрізані вогнем від решти потяга), зірвіть стоп-кран і зупиніть поїзд;

після зупинки поїзда, евакуюйтеся з вагона через доступні двері та вікна.

Під час пожежі у вагоні метро:

спробуйте загасити вогонь, використовуйте вогнегасники та щільний одяг;

знайдіть на стіні вагона переговорний пристрій для зв'язку з машиністом і повідомте про пожежу;

якщо вогонь загасити не вдається, відійдіть від нього якомога далі, ляжте на підлогу і чекайте прибуття на станцію;

стоп-кран у метро використовувати не рекомендується, ви швидше отримаєте допомогу на станції;

якщо поїзд все-таки зупинили між станціями, не виходьте з вагона, поки машиніст не оголосить, що колії знеструмлено;

після виходу з вагона дотримуйтесь вказівок машиніста.

Що робити, якщо загорівся одяг на людині

збийте людину з ніг, якщо вона бігтиме, полум'я розгориться сильніше;

якщо швидко зняти палаючий одяг неможливо, накиньте на людину будь-яку щільну тканину або облийте водою, щоб збити полум'я;

гасити палаючий одяг також можна піском, землею або снігом;

якщо палаюча людина притомна, вона може спробувати загасити вогонь, катаючись по землі;

після того як вогонь буде погашено, викличте швидку допомогу за телефоном 103;

надайте потерпілому першу допомогу до приїзду лікарів.

Перша допомога в разі опіків:

охолодіть місця опіків водою або снігом;

якщо є можливість, зніміть з потерпілого всі прикраси, пояс і взуття, поки не утворилися набряки;

зніміть увесь одяг, який не пристав до обпалених місць;

не віддирайте від ран прилиплі частини одягу, цим ви тільки нашкодите потерпілому;

не змащуйте опіки ніякими кремами або мазями, не проколюйте пухирі;

за можливості прикрийте уражені місця чистою тканиною, але не наклеюйте пластирі.

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