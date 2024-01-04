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Як врятуватися під час пожежі в будинку, на вулиці та в транспорті: інструкція виживання

Що робити під час пожежі, як поводитися під час пожежі, дії під час пожежі, правила безпеки під час пожежі
Що робити під час пожежі (Ілюстративне фото)

Якщо людина знає правила безпеки під час пожежі — вона може не тільки врятувати своє життя, а й допомогти іншим людям, а також врятувати матеріальні цінності від вогню.

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Пожежа — це безжальна вогняна стихія, яка не піддається контролю і знищує все на своєму шляху. У такій ситуації дуже важливо зберігати спокій і діяти дуже чітко, щоб уникнути жертв і мінімізувати збитки, наскільки це можливо. Про те, як поводитися, якщо поруч із вами виникла пожежа, розповів сайт "Пожежна безпека України".

Як поводитися під час пожежі — загальні правила

Алгоритм дій може трохи відрізнятися, залежно від того, де виникла пожежа. Але для всіх випадків є загальні правила поведінки під час пожежі:

  • максимально швидко зателефонуйте за номером 101 і викличте пожежників;
  • повідомте диспетчеру, що і де горить;
  • до приїзду пожежників організуйте зустріч рятувальників: розчистіть під'їзд, забезпечте доступ до осередку загоряння;
  • не панікуйте і не робіть необдуманих вчинків;
  • не ризикуйте життям заради порятунку майна;
  • якщо є можливість, допоможіть вибратися з осередку загоряння людям і тваринам;
  • вимкніть електрику, якщо ви не знаєте, як це зробити самостійно, зателефонуйте в Електромережі та повідомте про пожежу;
  • якщо ви намагаєтеся гасити вогонь до приїзду пожежників, чітко оцінюйте свої сили і можливості та не наражайте своє життя на надмірну небезпеку;
  • якщо навколо вас багато диму, дихайте через мокру пов'язку і тримайте голову якомога ближче до землі;
  • якщо ви допомагаєте евакуації з осередку загоряння, обмотайтеся з головою мокрим покривалом;
  • вікна та двері відчиняйте тільки в разі нагальної потреби і дуже обережно, оскільки приплив кисню посилить полум'я.

Дії під час пожежі в приватному будинку

Якщо пожежа виникла в приватному будинку або на дачі дотримуйтесь цих правил:

  • викличте пожежників за телефоном 101, допоможіть вибратися з будинку людям і тваринам;
  • вимкніть електрику і перекрийте газ;
  • прикрийте рот і ніс мокрою пов'язкою з підручних матеріалів, пересувайтеся навкарачки або повзком;
  • не відчиняйте вікна та двері;
  • якщо пожежа невелика, спробуйте загасити її з вогнегасника, водою зі шланга або відра, піском, землею, снігом або щільною тканиною;
  • якщо вогонь швидко поширюється, негайно евакуюйтеся на безпечну відстань;
  • якщо вихід заблокований вогнем, спробуйте дістатися до вікна або балкона і кличте на допомогу;
  • якщо ви перебуваєте зовні, зустріньте пожежників, покажіть їм найкоротшу дорогу до вогнища загоряння;
  • попередьте сусідів про пожежу;
  • людей, які не беруть участі в гасінні пожежі, попросіть стежити за сусідніми ділянками, щоб вчасно помітити поширення вогню;
  • облийте найближчі до пожежі споруди холодною водою зі шланга, щоб уникнути поширення вогню.

Що робити в разі пожежі в багатоповерхівці

Дії залежать від того, де саме виникла пожежа.

Під час пожежі у квартирі:

  • викличте пожежників за телефоном 101;
  • вимкніть електрику, якщо є така можливість;
  • якщо електрику відключено, можна спробувати загасити вогонь водою або щільною тканиною, наприклад мокрим покривалом;
  • для гасіння горючих рідин не можна використовувати воду, краще візьміть землю з квіткових горщиків або щільну тканину;
  • якщо з вогнем впоратися швидко не вдається, евакуюйтеся з квартири та сповістіть про пожежу сусідів;
  • евакуюючись, спускайтеся сходами, не використовуйте ліфт;
  • якщо немає можливості покинути квартиру, вийдіть на балкон і кричіть, щоб привернути увагу сусідів і перехожих;
  • якщо ви змогли вибратися з квартири, зустріньте пожежників і чітко розкажіть їм, що і де загорілося.

Під час пожежі в підвалі або на даху багатоповерхівки:

  • викличте пожежників;
  • зачиніть двері в підвал і не намагайтеся гасити вогонь самостійно;
  • попередьте всіх сусідів про пожежу;
  • відкрийте двері та вікна у квартирі, щоб вона провітрювалася від диму;
  • покиньте будинок і залишайтеся на безпечній відстані, поки пожежу не буде загашено.

Під час пожежі в під'їзді:

  • викличте рятувальників, повідомте про пожежу сусідам;
  • евакуюйтеся, якщо ваша квартира розташована нижче вогнища загоряння;
  • якщо ви перебуваєте вище, ніж осередок загоряння, не намагайтеся пройти крізь вогонь і дим, не знаючи реальної ситуації, зачиніть двері, не замикайте замки, ущільніть щілини мокрими ганчірками, вийдіть на балкон і чекайте на допомогу;
  • якщо задимлення невелике і видно осередок загоряння, спробуйте його загасити.

Дії під час пожежі в громадському місці

Якщо поруч із вами є людина, яка відповідає за безпеку в будівлі, слухайтеся її вказівок. Якщо вам доводиться діяти самостійно, не панікуйте і дотримуйтесь таких правил:

  • зорієнтуйтеся, де знаходиться вихід і перевірте, чи можете ви покинути будівлю або територію, де виникла пожежа;
  • перш ніж відчинити двері, прикладіть до них долоню: якщо спека не відчувається, значить, там немає вогню і двері можна відчиняти;
  • уникайте сильно задимлених приміщень;
  • знайдіть на стінах плани евакуації та покажчики аварійного виходу і рухайтеся за ними;
  • якщо евакуюватися неможливо, перемістіться на максимально віддалену від вогнища загоряння відстань;
  • постарайтеся дістатися до вікна або на дах і кличте на допомогу.

Правила безпеки під час пожежі на відкритій місцевості

Якщо ви стали свідком пожежі на відкритій місцевості, виконайте такі дії:

  • викличте рятувальників, максимально точно повідомте координати загоряння;
  • підійдіть на безпечну відстань до вогню, щоб з'ясувати, в який бік поширюється вогонь, і рухайтеся перпендикулярно цьому напрямку, щоб вийти з небезпечної зони;
  • якщо горить трава на невеликій площі, спробуйте загасити її гілками, землею або водою;
  • якщо горить очерет або підлісок, не намагайтеся гасити вогонь, негайно евакуюйтеся;
  • якщо пожежа велика і швидко покинути небезпечну зону неможливо, прямуйте до дороги, водойми або просіки;
  • якщо ви дісталися водойми, тримайтеся максимально близько до води, змочіть одяг, прикрийте ніс і рот мокрою тканиною.

Порядок дій у разі пожежі в транспорті

Пожежа в транспортному засобі небезпечна тим, що починається вона непомітно, а розвивається дуже стрімко. Тому, якщо її не вдасться швидко загасити самотужки, до моменту приїзду пожежників, рятувати вже буде нічого.

У разі пожежі в наземному громадському транспорті:

  • повідомте про пожежу водія, щоб він зупинив транспорт і відчинив двері;
  • якщо двері не відчиняються, скористайтеся кнопкою аварійного відчинення дверей або видавіть скло аварійного виходу за інструкцією поруч із ним;
  • евакуюйтеся самі та допоможіть вибратися іншим пасажирам;
  • скористайтеся вогнегасником (має бути в кожному транспортному засобі);
  • якщо загасити загоряння не вдалося, відійдіть якомога далі від транспортного засобу — у ньому може вибухнути паливо або лопнути скло під впливом вогню.

Під час пожежі в поїзді:

  • повідомте про загоряння провідника або машиніста, дотримуйтесь їхніх інструкцій;
  • якщо провідник недоступний (відсутній або травмований), разом з іншими пасажирами перейдіть до сусіднього вагона і повідомте про пожежу першому співробітнику поїзної бригади, якого знайдете;
  • якщо з якихось причин ви не можете зв'язатися ні з ким із працівників (наприклад, перебуваєте у хвостовому вагоні і відрізані вогнем від решти потяга), зірвіть стоп-кран і зупиніть поїзд;
  • після зупинки поїзда, евакуюйтеся з вагона через доступні двері та вікна.

Під час пожежі у вагоні метро:

  • спробуйте загасити вогонь, використовуйте вогнегасники та щільний одяг;
  • знайдіть на стіні вагона переговорний пристрій для зв'язку з машиністом і повідомте про пожежу;
  • якщо вогонь загасити не вдається, відійдіть від нього якомога далі, ляжте на підлогу і чекайте прибуття на станцію;
  • стоп-кран у метро використовувати не рекомендується, ви швидше отримаєте допомогу на станції;
  • якщо поїзд все-таки зупинили між станціями, не виходьте з вагона, поки машиніст не оголосить, що колії знеструмлено;
  • після виходу з вагона дотримуйтесь вказівок машиніста.

Що робити, якщо загорівся одяг на людині

  • збийте людину з ніг, якщо вона бігтиме, полум'я розгориться сильніше;
  • якщо швидко зняти палаючий одяг неможливо, накиньте на людину будь-яку щільну тканину або облийте водою, щоб збити полум'я;
  • гасити палаючий одяг також можна піском, землею або снігом;
  • якщо палаюча людина притомна, вона може спробувати загасити вогонь, катаючись по землі;
  • після того як вогонь буде погашено, викличте швидку допомогу за телефоном 103;
  • надайте потерпілому першу допомогу до приїзду лікарів.

Перша допомога в разі опіків:

  • охолодіть місця опіків водою або снігом;
  • якщо є можливість, зніміть з потерпілого всі прикраси, пояс і взуття, поки не утворилися набряки;
  • зніміть увесь одяг, який не пристав до обпалених місць;
  • не віддирайте від ран прилиплі частини одягу, цим ви тільки нашкодите потерпілому;
  • не змащуйте опіки ніякими кремами або мазями, не проколюйте пухирі;
  • за можливості прикрийте уражені місця чистою тканиною, але не наклеюйте пластирі.

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