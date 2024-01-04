4 січня 2024 року: Феоктистів день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні забороняється підслуховувати та підглядати. Також не можна лаятися і сваритися.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феоктиста. Він заснував обитель у Сицилії та став її ігуменом. Його монастир став притулком для великої кількості ченців, які втекли від переслідувань іконоборців. Помер приблизно 800 року. У народі цей день називали Феоктистів день.

Що не можна робити 4 січня:

підслуховувати та підглядати;

лаятися;

прати рушники, постільну білизну та штори;

стригти бороду.

Народні прикмети та повір'я:

багато снігу на деревах — бджолярам можна чекати вдалий рік;

чисте небо і повний місяць — чекайте повені;

безхмарне небо — морози затягнуться;

червона зірка — буде вітряно.

День ангела святкують:

Олександр, Микола, Степан, Тимофій, Лука, Павло, Зіна.

Народилися сьогодні:

1643 рік — Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог;

1963 рік — Тілль Ліндеманн, німецький співак, фронтмен гурту "Rammstein";

1809 рік — Луї Брайль, французький тифлопедагог, який розробив рельєфний шрифт для сліпих.

А також у цей день:

1954 рік — Елвіс Преслі вперше записав свої пісні;

2004 рік — марсохід "Спірит" здійснив висадку на Марсі;

2007 рік — Ненсі Пелосі була обрана першою в історії США жінкою-спікером Палати представників;

2010 рік — відкрито перший хмарочос у світі — Бурж Халіфа.