Корисно чи шкідливо: 4 розвінчані міфи про їжу

Не пий кави після обіду, не нагрівай мед і в жодному разі не їж курячу шкіру! Ці твердження міцно оселилися в нашій свідомості. Але чи так це насправді?

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Завдяки новим дослідженням учених стало відомо, що деякі продукти, які ми тривалий час вважали шкідливими, насправді нешкідливі та навіть корисні. Популярні міфи про корисну та шкідливу їжу розвінчав сайт Food&Mood.

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Несправжні друзі. Топ 5 продуктів, які ми вважаємо корисними, але насправді це не так

Міф перший. Кава після обіду заважає заснути вночі

Чи викликає кава безсоння? Фото: Pixabay

Насправді, у кожного організму реакція на каву дуже індивідуальна і залежить тільки від активності спеціального гена, який регулює метаболізм кофеїну. Тому для деяких людей чашечка еспресо вранці — це заряд бадьорості на весь день, а ввечері — причина безсоння. Пряма їхня протилежність — люди з низькою чутливістю до кофеїну, які можуть пити каву літрами і в будь-який час доби, а потім спокійно лягати спати, наче випили снодійне.

Але більшість людей мають середню чутливість і мають орієнтуватися на власні спостереження та відчуття від випитої кави.

Міф другий. Мед після нагрівання стає шкідливим

Чи стає мед шкідливим після нагрівання? Фото: Pixabay

У будь-якому натуральному меді міститься речовина гідроксиметилфурфурол (HMF), якій приписують страшні властивості. А під час нагрівання меду його концентрація в продукті збільшується.

Однак, дослідження показують, що HMF є в багатьох продуктах харчування і навіть у більших кількостях, ніж у меді. Але при цьому немає жодного наукового підтвердження, що ця речовина небезпечна для здоров'я людини.

Міф третій. Куряча шкіра — це суцільний холестерин

Що насправді міститься в курячій шкірі? Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Забудьте про це раз і назавжди! Куряча шкіра — це найцінніший продукт і джерело колагену, без якого неможливо підтримувати пружність шкіри, здоров'я суглобів і еластичність м'язів.

А жири, які містяться в курячій шкірі, — це ті самі ненасичені жирні кислоти, які знижують рівень поганого холестерину і забезпечують необхідну концентрацію хорошого в крові.

Міф четвертий. Кухонна сіль — це отрута, але є сіль "корисна"

Чи існує "корисна" сіль? Фото: Pixabay

Морська, гімалайська, південно-американська рожева, перська блакитна або гавайська чорна сіль теоретично будуть кориснішими, ніж звичайна кам'яна сіль. Їхня користь полягає в добавках, які власне сіллю не є. Але при цьому, щоб ваш організм відчув цю користь, сіль вам доведеться їсти ложками, а не дрібками.

А ось реальний плюс у балансі мікроелементів є у йодованої солі, яку спеціально насичують йодом у таких кількостях, що практично можуть забезпечити добову потребу організму в цьому мікроелементі за умови звичайного помірного споживання.

Тому, обираючи "корисну" сіль, віддайте перевагу саме йодованій.

Нагадаємо, вчені розповіли, як перестати їсти шкідливу їжу. Нас щодня оточує апетитна і смачна, але шкідлива їжа, тому, за словами вчених, важливо знати механізми боротьби з неймовірно сильною спокусою зірватися і нашкодити своєму здоров'ю.

Раніше вчені застерегли, що фастфуд може згубно впливати на наш IQ. Здорова дієта і надання переваги корисному над шкідливою їжею не тільки впливає на стан наших органів, а й допомагає нам мислити більш розсудливо і ефективно справлятися з логічними завданнями.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.