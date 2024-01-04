Салат із буряком і смаженими грибами: просто і смачно
Салат поєднує в собі корисні властивості буряка та грибів, забезпечуючи багатий смак і поживні речовини.
Салат із буряком і смаженими грибами — це чудовий вибір для обіду або вечері. Поєднання солодкого буряка й ароматних грибів додасть вашій страві особливого смаку. Цей салат має дуже апетитний вигляд і готується просто, пише 1000.menu.
Інгредієнти
Для приготування салату знадобляться такі продукти:
- свіжий буряк — 2 штуки;
- печериці або інші свіжі гриби — 200 г;
- цибуля — 1 штука;
- рослинна олія — для смаження;
- оливкова олія — 2 столові ложки;
- оцет бальзамічний — 1 столова ложка;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- зелень (петрушка, кріп) для прикраси.
Приготування
Крок 1. Буряк відваріть до готовності, остудіть, потім очистіть і наріжте кубиками або тонкими скибочками.
Крок 2. Гриби наріжте та обсмажте на олії з додаванням дрібно нарізаної цибулі до золотистої скоринки. Посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 3. У великій мисці змішайте буряк і гриби.
Крок 4. Для заправки змішайте оливкову олію з бальзамічним оцтом. За смаком додайте сіль і перець.
Крок 5. Заправте салат і ретельно перемішайте.
Крок 6. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.
Ви можете приготувати салат із яблуками, селерою та волоськими горіхами. Він чудово поєднується як із м'ясними, так і з рибними стравами.