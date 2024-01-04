Салат із буряком і смаженими грибами: просто і смачно

Салат поєднує в собі корисні властивості буряка та грибів, забезпечуючи багатий смак і поживні речовини.

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Салат із буряком і смаженими грибами — це чудовий вибір для обіду або вечері. Поєднання солодкого буряка й ароматних грибів додасть вашій страві особливого смаку. Цей салат має дуже апетитний вигляд і готується просто, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування салату знадобляться такі продукти:

свіжий буряк — 2 штуки;

печериці або інші свіжі гриби — 200 г;

цибуля — 1 штука;

рослинна олія — для смаження;

оливкова олія — 2 столові ложки;

оцет бальзамічний — 1 столова ложка;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (петрушка, кріп) для прикраси.

Приготування

Крок 1. Буряк відваріть до готовності, остудіть, потім очистіть і наріжте кубиками або тонкими скибочками.

Крок 2. Гриби наріжте та обсмажте на олії з додаванням дрібно нарізаної цибулі до золотистої скоринки. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 3. У великій мисці змішайте буряк і гриби.

Крок 4. Для заправки змішайте оливкову олію з бальзамічним оцтом. За смаком додайте сіль і перець.

Крок 5. Заправте салат і ретельно перемішайте.

Крок 6. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.

Ви можете приготувати салат із яблуками, селерою та волоськими горіхами. Він чудово поєднується як із м'ясними, так і з рибними стравами.