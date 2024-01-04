Слова лікують: які фрази потрібно говорити для підтримки близьких у скрутний момент
Щирі слова підтримки можуть стати потужним джерелом сили для друзів і близьких людей. Головне — говорити їх від щирого серця, показуючи свою турботу та любов. Пам'ятайте, що іноді потрібно просто бути поруч і вислухати.
Підтримка близьких у важкі моменти життя — один із найважливіших проявів турботи і любові. Правильно підібрані слова можуть надати неоціненну допомогу, дати сили і впевненість у собі в різних ситуаціях, повідомляє Delfi.
Що потрібно сказати близькій людині у складній ситуації
При вираженні емпатії:
- "Я розумію, як ти почуваєшся";
- "Твої почуття абсолютно нормальні й виправдані";
- "Ти не один(а) в цьому, я поруч із тобою".
Для підтримки в ухваленні рішень:
- "Я вірю в тебе і твою здатність ухвалювати правильні рішення";
- "Як би ти не вирішив(ла), я буду тебе підтримувати";
- "Ти досить сильний(а), щоб впоратися з цим".
При підбадьоренні та натхненні:
- "Ти можеш бути гордий(а) собою за те, як ти справляєшся";
- "Я бачу, як ти стараєшся, і це надихає";
- "Твої завзятість і рішучість захоплюють".
Коли потрібно підтримати під час горя чи втрати:
- "Я тут, щоб вислухати тебе, коли тобі буде потрібно поговорити";
- "Ти не повинен(на) проходити через це поодинці";
- "Ми разом пройдемо через це".
Для розради в моменти невпевненості або страху:
- "Усе буде добре, я завжди буду поруч";
- "Ти сильніший, ніж здаєшся, і розумніший, ніж думаєш";
- "Не бійся, я тут, щоб допомогти тобі".
Коли потрібно підтримати в досягненні цілей:
- "Ти йдеш у правильному напрямку, продовжуй у тому ж дусі";
- "Твоя праця і зусилля обов'язково принесуть результати";
- "Я завжди буду підтримувати твої прагнення і мрії".
Додаткові поради
- Слухайте уважно, не перебиваючи і не даючи порад, якщо вони не запитуються.
- Іноді підтримку можна висловити не тільки словами, а й жестами, обіймаючи або просто будучи поруч.
- Не забувайте про особисті кордони людини і про те, що кожен справляється зі своїми проблемами по-різному.
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