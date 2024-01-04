Слова лікують: які фрази потрібно говорити для підтримки близьких у скрутний момент

Щирі слова підтримки можуть стати потужним джерелом сили для друзів і близьких людей. Головне — говорити їх від щирого серця, показуючи свою турботу та любов. Пам'ятайте, що іноді потрібно просто бути поруч і вислухати.

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Підтримка близьких у важкі моменти життя — один із найважливіших проявів турботи і любові. Правильно підібрані слова можуть надати неоціненну допомогу, дати сили і впевненість у собі в різних ситуаціях, повідомляє Delfi.

Що потрібно сказати близькій людині у складній ситуації

При вираженні емпатії:

"Я розумію, як ти почуваєшся";

"Твої почуття абсолютно нормальні й виправдані";

"Ти не один(а) в цьому, я поруч із тобою".

Для підтримки в ухваленні рішень:

"Я вірю в тебе і твою здатність ухвалювати правильні рішення";

"Як би ти не вирішив(ла), я буду тебе підтримувати";

"Ти досить сильний(а), щоб впоратися з цим".

При підбадьоренні та натхненні:

"Ти можеш бути гордий(а) собою за те, як ти справляєшся";

"Я бачу, як ти стараєшся, і це надихає";

"Твої завзятість і рішучість захоплюють".

Коли потрібно підтримати під час горя чи втрати:

"Я тут, щоб вислухати тебе, коли тобі буде потрібно поговорити";

"Ти не повинен(на) проходити через це поодинці";

"Ми разом пройдемо через це".

Для розради в моменти невпевненості або страху:

"Усе буде добре, я завжди буду поруч";

"Ти сильніший, ніж здаєшся, і розумніший, ніж думаєш";

"Не бійся, я тут, щоб допомогти тобі".

Коли потрібно підтримати в досягненні цілей:

"Ти йдеш у правильному напрямку, продовжуй у тому ж дусі";

"Твоя праця і зусилля обов'язково принесуть результати";

"Я завжди буду підтримувати твої прагнення і мрії".

Додаткові поради

Слухайте уважно, не перебиваючи і не даючи порад, якщо вони не запитуються. Іноді підтримку можна висловити не тільки словами, а й жестами, обіймаючи або просто будучи поруч. Не забувайте про особисті кордони людини і про те, що кожен справляється зі своїми проблемами по-різному.

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