Філолог відповів, чому не можна говорити "вірне рішення" (відео)

Мовознавець закликає плекати мову наших предків, аби Україна говорила та писала правильно. Олександр Авраменко наголошує, що і відповідь, і рішення не можуть зраджувати.

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Український філолог Олександр Авраменко відповів, чому не можна вживати словосполучення "вірне рішення". Про це педагог розповів в одному зі своїх експрес-уроків.

Часто рішення, копію, відповідь називають "вірними", проте вірний — це той, хто не зраджує, кому можна вірити. Вірним можна бути в коханні, вірно можна служити Батьківщині.

Тому не "вірна" відповідь — а "правильна" відповідь.

Не копія "вірна" — а копія "правильна".

Олександр Авраменко наголошує, що і відповідь, і рішення не можуть зраджувати, тому вони можуть бути лише правильні в такому контексті.

Філолог закликає плекати мову наших предків, аби Україна говорила та писала правильно.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми мініуроками, у яких навчає говорити без помилок, викорінюючи суржик.

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