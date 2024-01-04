Філолог відповів, чому не можна говорити "вірне рішення" (відео)
Мовознавець закликає плекати мову наших предків, аби Україна говорила та писала правильно. Олександр Авраменко наголошує, що і відповідь, і рішення не можуть зраджувати.
Український філолог Олександр Авраменко відповів, чому не можна вживати словосполучення "вірне рішення". Про це педагог розповів в одному зі своїх експрес-уроків.
Часто рішення, копію, відповідь називають "вірними", проте вірний — це той, хто не зраджує, кому можна вірити. Вірним можна бути в коханні, вірно можна служити Батьківщині.
Тому не "вірна" відповідь — а "правильна" відповідь.
Не копія "вірна" — а копія "правильна".
Олександр Авраменко наголошує, що і відповідь, і рішення не можуть зраджувати, тому вони можуть бути лише правильні в такому контексті.
Філолог закликає плекати мову наших предків, аби Україна говорила та писала правильно.
Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми мініуроками, у яких навчає говорити без помилок, викорінюючи суржик.
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