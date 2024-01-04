Чому так часто стосунки закінчуються після свят і як із цим упоратися

Дуже часто багато стосунків закінчуються після новорічних свят. Часто це називають січневою кризою, або сезоном розставань.

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Ви коли-небудь помічали, що багато стосунків закінчуються після свят? Назвіть це січневою кризою, назвіть це сезоном розставань, називайте це як хочете. Але щось витає в повітрі після того, як годинник проб'є північ 31 грудня — і це щось сигналізує про кінець для багатьох пар. Чому так відбувається, пише Refinery29.

Це не просто випадковий збіг. Багато людей, які перебувають у стосунках, витримують Різдво і Новий рік, тому що може бути ніяково розривати стосунки незадовго до Різдва, після того, як уже було складено плани провести сезон разом.

"Ця пора року викликає у людей такий емоційний відгук, що іноді їм хочеться сховатися від негативних речей, що відбуваються в їхньому житті, і зосередитися на радісних речах. Замість того, щоб дивитися в обличчя реальності, простіше просто вирушити в країну різдвяних мрій і вдавати, що все гаразд", — каже Карлен Коста, доктор філософії, терапевт і сексолог.

Але після цього може початися криза, каже Емі Гарвік, доктор філософії, терапевт з питань шлюбу та сім'ї. Вона вважає, що це пов'язано з тим, що сім'я починає чинити тиск, ставлячи запитання про ваше майбутнє з партнером. "Можливо, ваша сім'я запитує вас, коли ви плануєте одружитися, що може змусити вас замислитися, чи справді ви цього хочете від цього конкретного партнерства", — каже доктор Гарвік.

Але в чому сходяться і вона, і доктор Карлен, так це в тому, що чекати закінчення свят — жахлива ідея.

"Якщо розрив неминучий, то спроби врятувати ці стосунки можуть мати більш довгострокові негативні наслідки. Це впливає на ваш спосіб встановлювати кордони, коли це необхідно, здоровим чином, але також вчить вас брехати про свої почуття", — вважають експерти.

Люди відкладають своє життя й ухвалення серйозних рішень у період новорічних свят, але експерти вважають, що це неправильно, тому що ви не рухаєтеся вперед у позитивному напрямку. Також несправедливо по відношенню до партнера, якого збираються кинути, але відкладають це, щоб не псувати йому Різдво.

Тож, якщо ви плануєте піти своїм шляхом раніше чи пізніше, краще ухвалити серйозне рішення зараз, навіть якщо ви турбуєтеся, що розставання перед святами буде важким — для вас або вашого партнера.

"Ми всі так стурбовані тим, щоб "добре розлучитися". Але завжди знайдеться причина не розлучатися, чи то свято, чи то день народження, чи то ще щось. Очікування певної пори року ніколи не зробить розставання кращим або гіршим", — вважає доктор Харвік.

Експерти впевнені, що розрив стосунків на різдвяні свята може навіть стати ідеальним часом, бо святкова метушня зможе відволікти від душевного болю і свята можуть стати ідеальним часом для відновлення сил.

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