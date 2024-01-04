Діві — розмарин, Рибам — лаванда: як обрати парфум відповідно до вашого знака Зодіаку

Кожному знаку Зодіаку відповідають свої квіти, тож аромат можна підібрати з цих міркувань. Раптом саме цей аромат, або поєднання ароматів стане саме вашим.

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Незалежно від того, ухвалюєте ви всі важливі рішення відповідно до свого астрологічного знака чи просто час від часу бавитеся гороскопами, одне можна сказати напевно: астрологія — це чудовий спосіб проявити творчий підхід і надихнути вас на створення вбрання, макіяжу і багато чого іншого. Парфуми також можна підібрати відповідно до вашого знака Зодіаку. Що вам підійде, пише Byrdie.

Експертка з астрології Прісцилла Ліма де Шарбоньєр пояснила, як саме обрати фірмовий аромат відповідно до вашого знака зодіаку.

Овен

Овном керує Марс, а його стихія — вогонь, обидва з яких пов'язані з червоним кольором", — пояснює Шарбоньєр. Через сміливу й енергійну натуру Овна наш астролог рекомендує аромати, що заряджають енергією, як-от ялина або мандарин.

Телець

Стійка, надійна і чуттєва природа Тельця — знака Землі — пов'язана зі свіжими ефірними оліями, такими як ветивер і пачулі. Ці землисті аромати допоможуть Тельцям підбадьоритися і зберегти їхнє природне бажання з'єднатися з природою.

Близнюки

Двосторонні Близнюки, які постійно конфліктують, перебувають під управлінням Меркурія і їх тягне до насиченого, яскравого синього кольору. "Універсальні, адаптивні та товариські, Близнюки будуть стимулюватися і заспокоюватися яскравими, легкими ароматами, такими як бергамот або апельсиновий цвіт", — рекомендує Шарбоньєр.

Рак

Рак управляється Місяцем і належить до водної стихії. Цей знак, пов'язаний з рожевими або блідо-червоними відтінками, передає тепло і відомий своєю прихильністю, турботою і сентиментальністю. Таким чином, аромати, що обволікають, такі як іланг-іланг або рожева герань, підійдуть тому, хто народився під знаком Рака.

Лев

Сміливі та впевнені в собі Леви неймовірно харизматичні, надихають інших і відомі, як пристрасні натури. Їх, як правило, приваблюють розкішні, що привертають увагу, спокусливі аромати, такі як неролі, які підтримують бажання Лева стати душею вечірки в будь-якій компанії.

Діва

Діва управляється Меркурієм, є елементом Землі та пов'язана з яскравим білим кольором і різними блискучими яскравими кольорами. Діви — детальні, турботливі й уважні особистості. На додаток до цього індивідуального портфоліо Шарбоньєр рекомендує легкі, свіжі, чисті аромати, такі як евкаліпт або розмарин, щоб підкреслити натуру Діви.

Ваги

Терези, елемент Повітря, яким керує Венера, зазвичай асоціюється з такими кольорами, як зелений, пастельно-жовтий або яскраво-білий. Астролог каже, що більшість Терезів дипломатичні і мають яскраво виражений стиль, тому їм підійде гладкий і чистий аромат без надмірностей. Меліса та іланг-іланг ідеально їм підійдуть.

Скорпіон

Вогняний, магнетичний, емоційний Скорпіон перебуває під управлінням Марса і йому ідеально підійде сильний деревний аромат. "Деревні, землисті, пряні, мускусні аромати, як-от сандал або кардамон, гармоніюють з енергією Скорпіона", — каже астролог.

Стрілець

Цей вогненний знак, керований Юпітером, асоціюється з темно-помаранчевими і темно-жовтими відтінками, які доповнюють його волелюбну, заповзятливу і грайливу натуру. Йому підійдуть природно насичені, але легкі аромати, такі як сосна або шавлія.

Козеріг

Знак Землі, що асоціюється з глибокими коричневими відтінками, Козерогів зазвичай називають надійними, рішучими та витривалими. Також Козероги люблять розкіш і вишуканість. Тим, хто народився під цим знаком, астролог пропонує землисті, деревні, димні, стійкі аромати, як-от кедр або ягоди ялівцю.

Водолій

Водолій, що асоціюється з глибокими синіми відтінками таємничого океану, відомий своєю незалежністю, оригінальністю та неупередженістю. Їм пасуватимуть легкі та освіжаючі аромати, як-от ладан або кипарис.

Риби

Риби глибоко інтуїтивні та мають безмежну чуйність. Їм підійдуть глибокі, але тонкі аромати, такі як лаванда або палісандр.

Раніше Фокус розповідав, як правильно наносити парфуми, щоб вони розкрили всі свої ноти аромату.