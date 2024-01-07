П'ять помилок етикету, яких люди припускаються в ресторані: це потрібно знати

Ввічливість, повага до дрес-коду і правил поведінки — ключ до успішного вечора в ресторані.

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Відвідування ресторану — це не тільки можливість насолодитися смачною їжею, а й спосіб продемонструвати свої знання етикету. Важливо знати і дотримуватися правил хорошого тону, щоб ваше перебування в ресторані було приємним як для вас, так і для оточуючих, повідомляє Delfi.

П'ять найчастіших помилок етикету

1. ігнорування дрес-коду.

Багато ресторанів мають певний дрес-код, який слід поважати. Невідповідний одяг (надто неформальний або надто ошатний) може бути сприйнятий як неповага до закладу та інших гостей.

2. Гучна поведінка і використання мобільного телефону.

Гучні розмови, сміх або дзвінки на мобільний телефон можуть порушити атмосферу і завадити іншим відвідувачам. Краще поводитися стримано і за можливості уникати використання телефону за столом.

3. неправильне використання столових приборів.

Неправильне використання столових приборів (наприклад, тримати виделку або ніж неправильним чином) може виглядати некультурно. Важливо знати основи етикету використання приборів.

4. Неввічливе спілкування з персоналом.

Неввічливе або грубе поводження з офіціантами та іншим персоналом є однією з найсерйозніших помилок. Важливо пам'ятати про шанобливе та ввічливе спілкування.

5. Недоречні бесіди за столом.

Обговорення невідповідних тем (наприклад, особистих фінансів, політики, або інтимних деталей життя) може зробити оточуючих некомфортними. Слід уникати подібних розмов у громадських місцях.

Додаткові поради

Якщо ви не впевнені в правилах етикету конкретного ресторану, не соромтеся заздалегідь уточнити їх під час бронювання. Пам'ятайте про правила хорошого тону під час використання столових приборів, наприклад, не говоріть із повним ротом. Завжди дякуйте персоналу за їхнє обслуговування, це прояв поваги та вдячності.

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