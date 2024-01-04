Філолог розповів, чому у Львові існує Руська вулиця (відео)

Уперше назву вулиці Руська у Львові було зафіксовано 1472 року. Олександр Авраменко радить згадувати своїх предків та історію.

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Український філолог Олександр Авраменко відповів, чому у Львові існує Руська вулиця. Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.

Одна з глядачок телеведучого запитала, чому одну з центральних вулиць Львова назвали Руською, а не російською.

Олександр Авраменко наголосив, що російське — усе, що стосується Росії (культура, мова). А руський — це не російський.

Професор Олександр Пономарів зазначав, що це застарілий синонім слова "український", бо походить від слова Русь (історичної назви України).

Уперше назву вулиці Руська у Львові було зафіксовано 1472 року. А етноніми "український", "українці" стали поширеними пізніше, тим часом стара назва залишилася.

Авраменко радить згадувати своїх предків та історію, прогулюючись однією з центральних вулиць Львова.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає говорити без помилок, викорінюючи суржик.

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