Салат із курячою печінкою, грибами, маслинами та болгарським перцем: рецепт ситної страви

Салат із курячою печінкою ідеально поєднується з легкими винами і підходить як для святкової вечері, так і для повсякденного прийому їжі.

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Салат із курячою печінкою, грибами та болгарським перцем — прекрасний вибір для будь-яких випадків. Ніжна куряча печінка, ароматні гриби та соковитий болгарський перець надають цій страві апетитного вигляду, пише Kyhar.

Інгредієнти

Для приготування салату знадобляться такі продукти:

куряча печінка — 300 г;

печериці або інші гриби — 200 г;

болгарський перець — 2 штуки;

маслини без кісточок -100 г;

цибуля — 1 штука;

рослинна олія — для смаження;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (петрушка або кріп) — для прикраси.

Приготування

Крок 1. Курячу печінку ретельно промийте, очистіть від плівок і наріжте невеликими шматочками.

Крок 2. Гриби наріжте скибочками, болгарський перець — смужками, а цибулю — півкільцями, маслини — на четвертинки.

Крок 3. На пательні розігрійте олію та обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте печінку та смажте до готовності приблизно 5-7 хвилин. Потім додайте гриби та смажте все разом ще кілька хвилин. Наприкінці додайте болгарський перець, посоліть і поперчіть.

Крок 4. Підготовлені інгредієнти перемішайте і викладіть у салатницю.

Крок 5. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.

Раніше Фокус публікував простий рецепт салату з буряком і смаженими грибами. Страва поєднує в собі корисні властивості буряка і грибів, забезпечуючи багатий смак і поживні речовини.