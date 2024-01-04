Як довго можна зберігати сир у холодильнику: рекомендації експертів

Правильне зберігання сиру дає змогу довше зберегти смак продукту. Залежно від того, який це сир — твердий, напівтвердий чи м'який — залежить його термін зберігання.

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Сир — незамінний продукт у нашому раціоні. Його використовують як самостійний продукт, а також для бутербродів, піци, у салати тощо. Правильне зберігання вдома продовжить термін придатності, і холодильник — чудове місце для цього. Але як довго зберігаються в холодильнику різні види сиру? На своєму сайті письменниця та експертка з домогосподарства Марта Стюарт попросила експертів із сиру відповісти на це запитання.

Вологість і термін придатності

Як довго сир зберігатиметься в холодильнику, залежить від вмісту в ньому вологи, каже Джанет Флетчер, засновниця Planet Cheese, викладачка та авторка книжок "Сир і вино" та "Сир і пиво". Волога необхідна для росту бактерій, тому сири з вищим рівнем вологості мають коротший термін зберігання. Навпаки, сири з нижчим рівнем вологості зберігаються довше, оскільки їм не вистачає ідеального середовища для розмноження бактерій.

Варто уникати загортання сиру в харчову плівку або фольгу. Таке пакування змусить сир потіти та вплине на смак.

Спосіб зберігання

Спосіб зберігання теж має значення.

"Хороший сир коштує дорого, і ви не захочете витрачати ні крихти. Правильне його зберігання може значно продовжити термін його служби в холодильнику", — каже Флетчер. За її словами, правильне зберігання має давати змогу сиру "дихати" і виділяти вологу, одночасно захищаючи його від низької вологості в холодильнику.

"Намагайтеся купувати сир тільки на майбутній тиждень, щоб він не лежав там по місяцю", — рекомендує Гордон Едгар, торговець сиром у продуктовому кооперативі Rainbow в Сан-Франциско та автор книжки "Чеддер: подорож у серці найбільш культового сиру Америки".

Як довго різні сири зберігаються в холодильнику?

М'який сир

М'які сири (наприклад, рікота, фета, моцарела) мають високий вміст вологи, що робить їх більш швидкопсувними, ніж більш тверді сири. Як правило, м'який сир зберігається в холодильнику один тиждень, не втрачаючи смаку та якості.

Оскільки термін зберігання м'якого сиру дуже короткий, правильне зберігання є ключем до отримання максимальної користі від продукту. Якщо сир продається в розсолі, наприклад фета або свіжа моцарела, зберігайте його в рідині та переконайтеся, що кришка контейнера надійно закрита. Сири з пліснявою можна загорнути у фольгу.

М'який дозрілий сир (або "напівм'який" сир), такий як брі, має ніжну скоринку, тому потребує більшого догляду, ніж інші м'які сири. Найкраще загорнути його в пергаментний папір і зберігати його в герметичному контейнері.

Напівтвердий сир

Напівтверді сири, такі як чеддер, Грюєр, Конте, витриманий Манчего та Монтерей Джек, містять менше вологи, ніж м'який сир. Завдяки цьому вони мають трохи триваліший термін зберігання в холодильнику — два-три тижні.

Щоб напівтвердий сир зберігався повні два-три тижні, оберніть його вощеним папером і покладіть сир у контейнер із герметичною кришкою.

Сир краще зберігати замотаним у вощений папір у пластиковому контейнері Фото: stockking/freepik

Твердий сир

До твердих сирів належать витриманий чеддер, витримана гауда і парміджано-реджано. Тверді сири містять мало вологи, що ускладнює розмноження бактерій. Таким чином одного разу відкрита упаковка твердого сиру може зберігатися в холодильнику довгий час — близько чотирьох тижнів. Зберігати тверді сири потрібно так само, як напівтверді: обернути вощеним папером і закрити в герметичний контейнер.

Що стосується місця розташування сиру в холодильнику, експерти рекомендують зберігати сир у верхній частині дверцят холодильника, щоб запобігти його висиханню.

Ознаки того, що сир зіпсувався

Найочевидніша ознака псування — це видима цвіль. Інші ознаки того, що сир слід викинути, включають гіркуватий присмак, присмак ферментованих фруктів і відчуття шипіння на язиці.

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