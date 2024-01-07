Як доглядати за волоссям у зимовий період: кілька простих правил

Догляд за волоссям взимку потребує особливої уваги. Правильне зволоження і захист від холоду допоможуть зберегти ваше волосся здоровим і красивим протягом усього зимового сезону.

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Стан волосся і шкіри взимку часто стає приводом для засмучення. Холодне повітря, вітер і перепади температур можуть негативно позначитися на стані вашого волосся. Сухе повітря в приміщеннях, шапки та часте використання фена роблять волосся ламким і млявим. Однак правильний догляд допоможе зберегти його здоров'я і красу, пише Delfi.

1. Зволоження волосся.

Взимку волосся потребує додаткового зволоження. Використовуйте живильні маски та бальзами, які допоможуть відновити вологу. Не забувайте про сироватки та олії для волосся, які допомагають запечатувати вологу всередині волосинок.

2. Захист від холоду.

Перед виходом на вулицю в холодну погоду надягайте шапку, щоб захистити волосся від вітру та морозу. Обирайте головні убори з натуральних матеріалів, таких як вовна або бавовна, щоб уникнути статичної електрики.

3. обережне використання фена.

Уникайте частого використання фена, плойки або випрямляча для волосся. Якщо ви не можете обійтися без цих пристроїв, використовуйте термозахисні засоби та налаштування низької температури.

4. Регулярна стрижка.

Взимку волосся стає більш ламким, тому регулярна стрижка допоможе позбутися посічених кінчиків і зберегти його здоров'я.

5. Правильне харчування.

Здоров'я волосся починається зсередини. Переконайтеся, що ваш раціон багатий на білки, жирні кислоти омега-3, вітаміни та мінерали, які необхідні для здоров'я волосся.

6. М'яке миття.

Уникайте гарячої води під час миття голови, оскільки вона може пошкодити волосся і шкіру голови. Використовуйте теплу воду і м'які шампуні.

7. Обмеження хімічних процедур.

Постарайтеся обмежити хімічні процедури, як-от фарбування або хімічна завивка, оскільки вони можуть додатково виснажувати ваше волосся в зимовий період.

8. Використання олій.

Щоб волосся менше електризувалося, додайте як додатковий крок у догляді олії. Наносьте їх на кінчики, захищаючи локони від сухості та морозу. А улюблений гребінець замініть на спеціальний, щадний.

Раніше Фокус повідомляв, як швидко позбутися сивого волосся без перукаря і фарб. У наших реаліях можна зустріти навіть молодих чоловіків і жінок у віці 18-25 років, на голові у яких вже видніються сиві волоски.