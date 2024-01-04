Рецепт борщу з авокадо від Євгена Клопотенка
Авокадо не сильно змінить смак борщу, але надасть цікавої маслянистої структури. Євген Клопотенко пропонуємо поекспериментувати.
Навіть дуже знайомі страви можуть отримати нового відтінку завдяки цікавим інгредієнтам. Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився незвичним рецептом традиційної страви.Важливо
ІНГРЕДІЄНТИ
Для борщу:
- 1 середній буряк;
- 300 г телятини;
- ¼ кореня селери;
- ½ моркви;
- ½ цибулі;
- 2,5 л води;
- 3 картоплі;
- ¼ капусти;
- 1 авокадо;
- сіль та перець до смаку;
- 5 гілочок петрушки;
- 5 гілочок кропу.
Для засмажки:
- ½ моркви;
- ½ цибулі;
- 2 ст. л. соняшникової олії;
- 200 г томатів у власному соку (пелаті).
Для початку вмикаємо розігріватися духовку до 180 градусів. Загортаємо буряк у фольгу та ставимо запікатися на півтори години. За цей час він має стати м’яким. За потреби можна збільшити час запікання.
Варимо бульйон. Чистимо від зайвого жиру та плівок 300 г телятини. Кладемо її в каструлю. Очищуємо від шкірки ¼ кореня селери, половину моркви та цибулі. Овочі додаємо до м’яса. Заливаємо 2,5 л води та варимо годину після закипання на середньому вогні. Періодично знімаємо пінку, щоб бульйон був прозорим.
Телятина має бути м’якою та розриватися на волокна. З бульйону дістаємо овочі. Чистимо 3 картоплі, нарізаємо середнім кубиком та додаємо в каструлю.
Готуємо засмажку з половини моркви та цибулі. Нарізаємо їх дрібним кубиком. Чистимо від шкірки запечений буряк та нарізаємо так само.
Розігріваємо пательню з 2 ст. л. соняшникової олії, перекладаємо одразу всі овочі для засмажки, мішаємо та готуємо 5 хвилин.
Додаємо подрібнені 200 г томатів пелаті в пательню. Тушкуємо все разом протягом ще 5 хвилин. Перекладаємо засмажку до борщу.
Шаткуємо ¼ капусти та додаємо до борщу. Варимо 3 хвилини, щоб вона залишалася хрумкою.
Наприкінці приготування додаємо кубики авокадо. Доповнюємо смак борщу сіллю та перцем. Мішаємо та знімаємо каструлю з вогню.
Можна посипати борщ зеленню петрушки та кропу.
Нагадаємо, як можна поєднати авокадо та кільку під час приготування бутербродів.
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