Рецепт борщу з авокадо від Євгена Клопотенка

Авокадо не сильно змінить смак борщу, але надасть цікавої маслянистої структури. Євген Клопотенко пропонуємо поекспериментувати.

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Навіть дуже знайомі страви можуть отримати нового відтінку завдяки цікавим інгредієнтам. Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився незвичним рецептом традиційної страви.

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ІНГРЕДІЄНТИ

Для борщу:

1 середній буряк;

300 г телятини;

¼ кореня селери;

½ моркви;

½ цибулі;

2,5 л води;

3 картоплі;

¼ капусти;

1 авокадо;

сіль та перець до смаку;

5 гілочок петрушки;

5 гілочок кропу.

Для засмажки:

½ моркви;

½ цибулі;

2 ст. л. соняшникової олії;

200 г томатів у власному соку (пелаті).

Для початку вмикаємо розігріватися духовку до 180 градусів. Загортаємо буряк у фольгу та ставимо запікатися на півтори години. За цей час він має стати м’яким. За потреби можна збільшити час запікання.

Варимо бульйон. Чистимо від зайвого жиру та плівок 300 г телятини. Кладемо її в каструлю. Очищуємо від шкірки ¼ кореня селери, половину моркви та цибулі. Овочі додаємо до м’яса. Заливаємо 2,5 л води та варимо годину після закипання на середньому вогні. Періодично знімаємо пінку, щоб бульйон був прозорим.

Телятина має бути м’якою та розриватися на волокна. З бульйону дістаємо овочі. Чистимо 3 картоплі, нарізаємо середнім кубиком та додаємо в каструлю.

Готуємо засмажку з половини моркви та цибулі. Нарізаємо їх дрібним кубиком. Чистимо від шкірки запечений буряк та нарізаємо так само.

Розігріваємо пательню з 2 ст. л. соняшникової олії, перекладаємо одразу всі овочі для засмажки, мішаємо та готуємо 5 хвилин.

Додаємо подрібнені 200 г томатів пелаті в пательню. Тушкуємо все разом протягом ще 5 хвилин. Перекладаємо засмажку до борщу.

Шаткуємо ¼ капусти та додаємо до борщу. Варимо 3 хвилини, щоб вона залишалася хрумкою.

Наприкінці приготування додаємо кубики авокадо. Доповнюємо смак борщу сіллю та перцем. Мішаємо та знімаємо каструлю з вогню.

Можна посипати борщ зеленню петрушки та кропу.

Нагадаємо, як можна поєднати авокадо та кільку під час приготування бутербродів.

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