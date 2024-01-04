Як зберігати спеції: 8 корисних порад, які допоможуть підтримувати порядок на кухні
Спеції та приправи — це те, що може надати вашим стравам особливого смаку та аромату. Але спеції зазвичай складно зберігати, тому часто в кухонній шафі панує повний хаос. Впоратися з усім цим допоможе правильна організація.
Якщо у вас невелика кухня, вкрай важливо правильно організувати простір і максимально ефективно використати кожен сантиметр для зберігання, і організована секція для спецій є одним із найважливіших елементів. Незалежно від того, чи є у вас шафа, полиця або ящик для спецій, ви можете застосувати наведені нижче методи, щоб навести в спеціях ідеальний порядок. Про це пише Real Simple.
Викинути все непотрібне
Будь-який професійний організатор скаже вам, що найважливіший крок в організації простору — все прибрати і викинути непотрібне. Перегляньте всі коробочки, баночки і пакетики: викиньте ті, які вже закінчилися і напишіть список того, що необхідно докупити. Це необхідно для того, щоб оцінити, скільки місця вам необхідно і що саме потрібно зберігати. Ретельно очистіть полиці від крихт, можливо, вам навіть доведеться скористатися пилососом. А також протріть полиці вологою тканиною з мікрофібри.
Перевірте терміни придатності
Цей крок досить простий, оскільки на більшості упаковок або банок для спецій на дні або збоку вказано термін придатності. Це допоможе вам легко визначити, які спеції лежать у шафі набагато довше, ніж ви думали. Є спеції, у яких може бути не вказано термін придатності, у такому разі важливо розуміти, що цільні спеції придатні приблизно чотири роки, а мелені — три-чотири роки. Якщо ви не впевнені, коли відкрили банку і на ній немає терміну придатності, практичне правило — перевірити, чи яскрава і ароматна спеція. Якщо вона не має жодного запаху або втратила свій колір, велика ймовірність, що вона прострочена.
Наклейте етикетки
Ви також маєте зробити все можливе, щоб позначити кожну банку зі спеціями — маркер і шматок клейкої стрічки підійдуть так само добре, як і пристрій для виготовлення модних етикеток — із зазначенням дати, коли ви її відкрили. Це дасть вам змогу контролювати термін придатності та швидко знаходити необхідну спецію.
Придумайте систему зберігання
Щойно організований кабінет гарний настільки, наскільки гарна закладена в його основу ідея. Якщо ви просто переставляєте баночки зі спеціями заради перестановки, то через кілька днів або тижнів ви, швидше за все, повернетеся до того, з чого почали. Ретельно подумайте, як ви використовуєте шафу для спецій і які приправи використовуєте найчастіше. Наприклад, якщо ви постійно використовуєте приправу для м'яса, а виявили, що насіння гірчиці вам потрібне вкрай рідко, то банка зі спеціями для м'яса, безумовно, має бути в близькому доступі.
Однак, мабуть, найважливіша частина організаційної системи — це те, як ви облаштовуєте свій простір. Якщо ви виявите, що поточне планування вашої шафи або шухляди не працює, ось кілька надійних варіантів, які допоможуть зменшити безлад у шафі для спецій.
Однакові ємності
Якщо велике розмаїття форм і розмірів баночок для спецій у вашій шафі зводить вас з розуму, подумайте про придбання набору однакових баночок для зберігання. Найкраще в них те, що вони ідеально прилягають одна до одної, і всі однакового розміру та форми, що не дає захаращувати простір у шухляді. Крім того, це має дуже красивий та естетичний вигляд.
Висувні стійки
Для дуже глибоких, але коротких шаф висувні стелажі — чудовий варіант, що дає змогу максимально збільшити простір для зберігання. Такі стелажі можуть вмістити до 20 пляшок і баночок для спецій, тому вони ідеально впишуться у вашу шафу, допомагаючи ефективно організувати простір.
Поличні стійки
Ще один спосіб отримати вигоду з глибокої шафи — це скласти спеції на спеціальну підставку для полиці, яка виглядає як стадіон для зберігання спецій. Такі полиці можна підігнати під ширину вашої шафи, а якщо шафа для спецій перебуває поза вашою досяжністю, ви можете вибрати органайзер, який випадає з шафи, що полегшить доступ до необхідних спецій.
Стійка-вертушка
Для великих банок, запечатаних спецій і приправ, які ви не так часто використовуєте, подібні стійки дають змогу легко побачити, що саме вам потрібно підкупити під час наступного походу ха покупками. А якщо вам потрібно буде наповнити млин для перцю, горошини організовано зберігатимуться в зручному та доступному місці.
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